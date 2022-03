¿Por qué lo que no se repara se repite?

Gabriel Rolón, psicoanalista y escritor. Egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

Primero, ¿qué es el inconsciente?

La inconsciencia es una cualidad o estado mental que afecta a una persona. ∙ El inconsciente es un concepto que se usa cuando alguien tiene comportamientos que pasan inadvertidos para él mismo. O sea, es como si estas acciones no dependieran de su voluntad. ∙ Freud se preguntaba por qué hay gente que cumple órdenes que no recuerda, así que surgió la duda sobre: ¿Hay gente que sufre porque cumple órdenes que no recuerda? ¿Dónde se guarda esta orden? Y así empezó el concepto de inconsciente.

¿Cómo funciona?

El inconsciente graba y guarda cada detalle referente a las situaciones que vivimos todos los días. ∙ Es como el disco duro de un ordenador, donde queda todo almacenado.

Todo se guarda en el inconsciente, sin que la persona lo sepa.

Esa información que queda registrada sirve de base para que nuestra mente pueda reaccionar ante determinadas situaciones. Por ejemplo, si con la información registrada en el inconsciente nuestra mente evalúa que una situación es peligrosa, se activarán los mecanismos necesarios para actuar en consecuencia.

La mente no distingue de sí algo es real o no. Por ejemplo, cuando imaginamos una situación desagradable se reviven sentimientos y recuerdos similares a los que ocurrieron en ese momento. ∙ El inconsciente no hace juicios de valor y está siempre conectado con el presente. ∙ El inconsciente se identifica con el yo, no con lo que le ocurre a los demás, sino con las experiencias que vive uno mismo.

Conflicto entre el consciente y el inconsciente

POR EJEMPLO: ¿Por qué siempre alguien se engancharía con hombres casados? ∙ En el caso de una paciente de Gabriel, su madre le repetía “Te vas a quedar sola porque no sirves para nada, nadie te va a querer”. Eso le quedó como un mandato. Lo que sucedía es que ella se encargaba de repetir la orden que le dio su madre sin darse cuenta.

¿Por qué nos gustaría hacer cosas que nos hacen sufrir? LO QUE PARA EL SISTEMA CONSCIENTE ES UN HORROR PARA EL INCONSCIENTE NO LO ES.

Otro ejemplo: El inconsciente no sabe de la existencia de la muerte, no sabe del tiempo, no sabe de muchas cosas que en tus sueños sí puedes hacer.

La teoría psicoanalítica es compleja pero da cuenta de muchos de los sufrimientos de los seres humanos.

¿Por qué hacemos cosas que nos hacen mal? ¿Nos gusta sufrir?

La psique humana está regida por dos energías psíquicas: Pulsión de vida y pulsión de muerte ∙ LA PULSIÓN DE VIDA es esta energía que te moviliza, que te lleva a hacer cosa creativas, cosas que quieres alcanzar, etc.

LA PULSIÓN DE MUERTE es una energía que todo el tiempo está esperando que sufras. ∙ Por ejemplo: Un tipo se entera que su ex ya tiene pareja y él empieza a hacer cosas que le hacen daño, ver las fotos, las cartas, canciones, etc. ¿Por qué? Porque una parte de él quiere sufrir. ∙ En cada uno de esos actos donde alguien se hace daño, satisface la pulsión de muerte, que también quiere satisfacerse y lo hace en el dolor.

No puedes escapar de la pulsión de muerte pero SÍ PUEDES DISMINUIRLA.

¿Por qué lo que no se resuelve se repite?

La mayoría de nosotros queremos escapar del dolor, del trauma, del miedo.

Debemos darnos el derecho de sentirlo.

No se escapa del dolor como una peste.

Hay que transitarlo, porque TODO SENTIMIENTO QUE SE ELUDE, REGRESA. ∙ ¿Pooor? Porque el trauma insiste, porque hay algo que no fue solucionado, y seguirá apareciendo hasta que lo solucionemos de algún modo y si no lo hacemos, regresará hasta el último de nuestros días

Y no sólo es lo que nos pase hoy. Todos nosotros somos herederos, la niñez es un territorio complejo donde las palabras nos quedan grabadas.

POR EJEMPLO: Supongamos que hemos tenido un padre golpeador, una pareja agresiva, eso ya nos pertenece, no podemos evitarlo, por eso urge resolverlo, hacernos cargo “Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”.

“Después de los 20 años uno es responsable de su cara, el que tiene cara de estúpido que no le eche la culpa a los padres, es un estúpido”.

Ejemplo de actitudes de repetición

Los traumatismos de la infancia.

Reproducir una y otra vez las mismas rupturas amorosas.

Realizar los mismos rituales obsesivos una y otra vez.

Consumir alguna sustancia.

Adicciones al juego o al sexo.

Fracasar ante las mismas circunstancias.

Cuando lo no trabajado se hace síntoma: trauma, represión y angustia.

Imagínense un evento traumático, (el trauma es un avasallamiento de la psique y cuando no lo podemos transitar, se vuelve trauma) una persona que sufrió una violación en la infancia ∙ Puede reprimir el recuerdo, el evento, no pensar jamás en eso, significa que lo está reprimiendo ∙ Sin embargo, lo que no puede reprimir es la angustia, Freud dice que esta angustia puedes proyectarla fuera de ti, por ejemplo: En el momento en que esa persona está siendo violada, ve pasar una cucaracha y en ese momento proyecta sobre la cucaracha esa angustia, se vuelve una fobia. ∙ Si pones la angustia en un objeto externo vas a desarrollar una estructura fóbica ∙ Ahora, puede ser que no proyectes la angustia hacia afuera y quedé dentro de ti y lo relacionas con un pensamiento que se convierte en una neurosis obsesiva, por ejemplo “esto me paso porque no cerré con llave” y durante toda tu vida ese será un pensamiento constante.

¿Qué hacemos?

Trabajar el proceso

Trabajar el duelo por la pérdida de una persona con el desamor (“No hay nada más parecido a la muerte que el desamor”)

Trabajar el trauma

Toma de conciencia del patrón que te limita, es el primer paso para cambiar. ∙ Diseñar nuevos patrones de comportamiento.

Reiterar en los nuevos patrones, este punto es muy importante.