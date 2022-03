Mi opinión está protegida por la SCJN: Sergio Aguayo

Mi opinión está protegida por la SCJN, así lo afirmó el columnista y analista, Sergio Aguayo quien refirió que la resolución de su caso fue muy cuidadosa, con lo que "la Primera Sala demuestra que está a la vanguardia en la defensa de la libertad de prensa".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el periodista detalló "Hace 16 años publiqué una columna cuando Moreira estaba encarcelado en Madrid, yo octubre el acta de la audiencia nacional importante escribí un texto en el cual decía que despedía un olor a corrupción y a impunidad, seis meses después me demandó por 10 millones de pesos".

A partir de ahí dijo "inició un forcejeo en el proceso que iba de la Ciudad de México a lo federal, hasta que ayer los cinco jueces de la Primera Sala aprobaron el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, en el cual no sólo me exoneraban, sino que condenan al ex gobernador Moreira a pagar los costos del juicio que van a determinarán después".

Y aunque le falta conocer el documento completo, el periodista afirma que la tardanza en la resolución le comentaron que se debió a que "hicieron un trabajo muy cuidadoso para garantizar la libertad de expresión en casos como este, en casos de columna de opinión".

Lo que escribí sobre Humberto Moreira lo sostiene la Suprema Corte, señala Aguayo, "en efecto desprende un olor a corrupción, fue omiso ante violación a los derechos humano en Coahuila cuando fue gobernador y es un ejemplo de la impunidad mexicana", eso me lo respalda la SCJN.

El acoso a periodistas, reconoce el columnista "es un fenómeno que se origina en el momento cuando hay más transparencia, uno de los grandes logros del Siglo XXI, y con la mayor transparencia un periodismo más detallado e incisivo, preocupante para los poderosos, -que involucra a funcionarios y elementos del crimen organizado- y empiezan a desplegar un abanico para frenar la transparencia y ya que es imposible que lo logren se van contra quienes la difunden, los periodistas y los analistas con el acoso judicial con demandas por daño moral que señala han ido creciendo en montos extravagantes.

Una lección que me deja esta experiencia dijo Aguayo es "la debilidad y corrupción de los poderes judiciales locales", señaló que es problema de fondo que no se ha abordado desde 2017 y aunque hay excepciones, la regla es que ahí inician los problemas para quienes hemos sido demandados por daño moral.

Y aunque reconoció que aún no ha leído todo el documento pues se encuentra en Italia, y no es abogado, todo parece indicar que "el hecho de que sea unánime, lo hace vinculante, de ser así supone que en la medida que una opinión esté fundamenta en hechos verificables esta opinión está protegida por la Constitución y es vinculante para todo el sistema judicial o que significa que habrá más protección para quienes sacamos información" dijo.

Advirtió que la resolución fue un texto muy cuidadoso dijo y lo que cree que los ministros quieren decir con mi caso es "dejar sentado que la Primera Sala está a la vanguardia de la defensa de la libertad de expresión en México", el problema es que para llegar a la SCJN tarda, de ahí la importancia de mejorar los sistemas judiciales estatales.