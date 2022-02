Aquí estamos 600 mil muertos después, algo durísimo: Dr. Alejandro Macías

A dos años de pandemia, "aquí estamos, 600 mil muertos después, ha sido algo durísimo, peor de lo que se esperaba; las pandemias duran alrededor de dos años y las de coronavirus pueden ser peor que las de influenza, México no estaba preparado, la pandemia desnudó la falta de preparación que tenía México, el sistema de salud tan precario, los hospitales tan mal abastecidos el personal con tan poco acceso a la capacitación", así lo afirmó el doctor Alejandro Macías en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Cuando esto empezó.no teníamos 3 mil camas decentes de terapia intensiva para un país de 130 millones de habitantes, señaló.

Por desgracia dijo, nada de lo que pasó fue sorpresa, iba a ocurrido de todos modos, sin embargo, puntualizó la falta de un sistema primario de atención apegado a la ciencia, pues señala que mucha gente acudió a farmacias y consultorios anexos en donde se les sobre medicó, se les dio dexametasona a destiempo, ivermectina y acitromicina causando mucha muerte.

Ojalá aprendamos la lección pues vamos hacia un mundo post pandémico sin embargo vendrán otras pandemias, afirmó el infectólogo.

Reconoció también que las vacunas de ADN y RNA eran un sueño, que ahora pasarán a la historia y veremos en un futuro vacunas para lo impensable; no obstante que en países como Estados Unidos paías que más contribuyó a este desarrollo, fue también en el que menos personas accedieron a vacunarse, por lo que se estima la muerte de entre 200 y 300 mil personas por no vacunarse.

En cuanto a la velocidad de la información dijo, "estamos metidos en cámaras de eco", cualquiera puede hacer uso de las redes para difundir estudios e información seria; y otros desinformación y falta de criterio.

No vamos a salir de la pandemia todos los países al mismo tiempo, como en el caso de China no tiene México estará saliendo, pero no todos los estados al mismo tiempo, la normalidad no será la de antes, al menos en salud.

Reiteró que debemos aprender de las lecciones pues, aunque México va saliendo de la fase pandémica, la salud tiene enormes rezagos por la falta de atención de otras enfermedades que deberán ser atendidas, concluyó,