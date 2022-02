Renta de la Casa de Houston, presenta falta administrativa: Peniley Ramírez

Renta de la Casa de Houston, presenta falta administrativa, afirma la periodista Peniley Ramírez, quien señala que en el sistema de bienes raíces de Texas, aun no se refleja que la casa haya sido rentada.

Luego de la investigación y dos columnas en las que la periodista detalla las condiciones en las que vivieron el hijo del presidente López Obrador en Estados Unidos y su esposa, este fin de semana presentó una columna más, "El casero de Houston", en la que detalla la historia de cómo se rentó en agosto de 2019 dicha casa.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Peniley compartió su investigación, en la que señala que en Texas el registro de bienes raíces del estado todavía no refleja la renta de la casa, si refleja que se puso en renta en junio de 2019 los dueños de la agencia que la puso en renta es de familiares de Keith Shiling, ejecutivo de Baker Hughes.

Y que fue en el mes de julio cuando la nuera del Presidente López Obrador y visitó la casa que le fue mostrada por Joseph Villegas, con quien Peniley contactó directamente y quien le afirmó que el contrato de renta fue firmado por la nuera de AMLO y el ejecutivo de BH, Keith Shilling.

W Radio (REDES)

Para el sistema de bienes raíces, reitera la periodista no había record de que apareciera como rentada, y es a partir de la publicación de su reciente columna que el periódico La Jornada, publicó una nota que fue retuiteada por José Ramón López Beltrán, en la que dan a conocer un documento de 16 páginas del contrato de renta -del que solo muestran la primer página-, a nombre de Carolyn Adams, la esposa de López Beltrán.

Aquí señala la periodista la cuestión es ¿Cómo justificó sus ingresos la nuera del Presidente? Si la renta y el depósito de la casa deben ser tres veces mayores al costo de la renta es decir un monto aproximado de 17 mil dólares mensuales.

Y ¿Ella informó que el hijo del Presidente viviría en esa casa? ¿Shilling sabía si el hijo del Presidente viviría ahí?

Ante tal situación, Peniley señala "no sabemos en qué condiciones se hizo la renta", sin embargo, reitera es una falta administrativa al interior del sistema de renta, pues no se sabe por qué no se registró la transacción.

Añadió que es importante decir que la familia del Presidente son personas políticamente expuestas en las reglas de gasto internacionales y en México; lo que significa que lo que suceda con ellos o sus finanzas personales es información pública.

Y subrayó que el trabajo periodístico no es hacer juicios, ni ver si hay conflicto de interés, sino transparentar los hechos.