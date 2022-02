Vemos un Presidente lleno de enojo, le pegaron en su súper poder: Campos

El presidente ha estado rompiendo el personaje de la campaña que perseguía palomas y liberaba tortugas, que tenía sentido del humor y del amor, lo que hoy vemos es un presidente lleno de enojo, así lo afirmó el periodista Mario Campos, en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El columnista aseguró que el Presidente “no tiene ningún problema en mostrar el uso del poder para perseguir a alguien con quien tiene un desacuerdo, lo que rompe con cualquier narrativa de transformación o de Morena y lo coloca del lado de los villanos como a Fox en su momento con el tema de desafuero. "Sus acciones lo colocan como el abusivo, sin problema con el uso de poder”.

Respecto a la solicitud que ha hecho el mandatario al INAI de investigar los recursos de Carlos Loret, el analista puntualizó que “sus consejeros no le han podido explicar al Presidente que eso no se puede hacer, segundo que el INAI no está para evidenciar los datos personales, sino al revés, para proteger los datos personales, que los que están obligados sujetos a dar cuentas son las instituciones públicas y no las particulares; que El Universal, el Washington Post o Latinus no tienen concesiones públicas para poder operar”, lo que dijo muestra mala fe o desconocimiento del tema.

Señaló que el presidente “no ha logrado recuperar el blindaje del discurso de la superioridad moral, y este caso por la forma en que se ha evidenciado y manejado, ha terminado por pegarle en el corazón de la legitimidad del discurso político”.

Cuando al presidente le pegas con la casa en Houston le pegas con su súper poder que es el combate a la corrupción y al tráfico de influencias, por eso están doloroso para él y está cometiendo todo lo que está haciendo ahora.

Carlos Loret puede tener mucha simpatía, pero no se trata de él ni de las agresiones a periodistas, el centro de lo que ocurrió en el espacio de Twitter fue la sensación de acompañamiento y empoderamiento para mucha gente que no está conforme con el rumbo del país.

Lo que no ocurrió fue llegara a un encauce, pero los inconformes se vieron las caras en una crítica más frontal.

El abuso de poder siempre está mal, se llame Peña, Calderón o López Obrador; el poder político debe tener límites más allá de filias y fobias partidistas concluyó el periodista.