¿Eres un regañador profesional?

Mario Guerra, tanatólogo, conferencista, business coach, psicoterapeuta. TW:@marioguerra

Siempre llega un momento en que podemos estar en desacuerdo con algo que hace alguien o molestos por una falta o error cometido por otro. ¿Qué haces tú cuando eso pasa? ¿Te portas mesurado, empático y paciente mientras señalas la falta o error o te engendras en una especie de papá regañón que sermonea, acusa y humilla? Vamos a conversar el día de hoy acerca de lo que hemos llamado “Regañadores profesionales” y veamos cuántos sacos quedan hoy a la medida.

¿Cómo es un “regañador profesional”?

• Una persona que, con la jerarquía necesaria o sin ella, constantemente comunica sus desacuerdos con los demás a base de reclamos airados o regaños por cosas hechas de manera insatisfactoria para el reclamante.

• El regañador suele hacer grandes los errores de los demás...

o “¿Cómo es posible que se te haya olvidado lo que te pedí si era algo tan simple?, está visto que la cabeza no te da ni para eso!!!”

• pero curiosamente minimiza los suyos...

o “Ay bueno ya... a lo que sigue”.

• El regañador encuentra tierra fértil para ejercer su “profesión regañadora” con personas sobre las que tiene (o siente que tiene) cierta autoridad o jerarquía

o Hijos, colaboradores, empleados, etc. De esto hablaremos en un momento a detalle.

¿El regañador nace o se hace?

• Hay muchos elementos que pueden influir para que una persona se comporte de esta manera con otros. Normalmente uno no nace regañando a otros, así que es muy probable que sea algo aprendido o, en la mayoría de los casos, la combinación de varios factores, como por ejemplo:

o Estilo familiar aprendido.

 Si en la familia de origen alguien regañaba a todos o todos se regañaban entre ellos como una forma de conseguir lo que querían, es probable que sea una conducta no sólo aprendida, sino normalizada.

 Quien está en este supuesto suele decir que si no regaña las personas no entienden o no obedecen. Lo ven como necesario.

o Ansiedad.

 Una persona ansiosa tiene una gran necesidad de control, pero su error es tratar de controlar lo incontrolable (todo lo externo) y se olvida de lo único que sí está en sus manos modificar (sus explosiones emocionales y modo regañón).

 Su argumento es “las cosas tienen que hacerse bien”, cuando en realidad en el fondo es un “las cosas tienen que hacerse como yo digo para tener tantita paz”.

o Personalidad.

 Particularmente cuando un rasgo muy marcado es el neuroticismo.

 El neuroticismo es una respuesta física y emocional al estrés y las amenazas percibidas en la vida diaria de una persona.

 Las personas que exhiben altos niveles de neuroticismo tenderán a experimentar cambios de humor, baja regulación emocional e irritabilidad.

 En el polo opuesto del neuroticismo está la estabilidad emocional.

¿Qué tiene de malo ser así?

• Dañas tus relaciones lenta pero sostenidamente.

o Y digo que suele ser lento porque las personas, como no esperan normalmente que alguien adulto regañe a otro adulto, pasan por un período de sorpresa y observación en donde puede que se adapten a la conducta, lo cual no es del todo sano, o puede que decidan poner un límite, lo cual puede derivar en el alejamiento o declaración de fin de la relación que sea.

o Por ejemplo veamos los siguientes dos supuestos:

• Puede que la relación en la que estés sea incorrecta para tu actitud.

o Por ejemplo, las relaciones entre amigos o con la pareja son de tipo simétrico; es decir, salvo que se acuerde lo contrario por alguna razón, nadie tiene autoridad sobre otro y, por lo tanto, nadie tendría por qué decir al otro cómo debe de comportarse o lo que debe de hacer.

o En este caso, tratas a otros adultos como niños siendo tratados por un adulto regañón.

o Lo maduro, en estos casos, es haber llegado a acuerdos previos y, dado el caso, hacerle ver al persona que no se están respetando y que se requieren nuevas acciones.

• Puede que la relación sea correcta, pero la forma es la incorrecta.

o Pero supongamos que estás en una relación jerárquica, como la que se tiene de padres a hijos, de maestro a alumno, jefe a empleado.

 En este tipo de relaciones hay una parte que tiene de alguna manera algún tipo de autoridad sobre la otra y se entiende que haya indicaciones y se pida explicación cuando se cometen errores o no se siguen las instrucciones.

 Lo que no se entiende tan bien es que esto se de a gritos, con insultos o exageraciones más propias de un desborde emocional.

o En este caso tratas a las personas sobre las que tienes una jerarquía de formas de pueden parecer agresivas, humillantes y un tanto infantilizantes.

• Es posible que tu actitud “regañona” anule el efecto que quieres lograr.

o Tú quieres que la gente te respete, que te escuche y que haga las cosas como las necesitas. Para eso necesitas decir qué quieres con claridad, ¿cierto?

o Cuando gritas o regañas, tu desborde emocional es como una nube de polvo que no deja ponerle atención a tu mensaje.

 Es decir, todos están atentos a defenderse o pensando que estás muy malito de la cabeza y ya lo que tienes que decir pasa a segundo término.

 Digamos que el mensaje emocional (tus manoteos y regaños), desplazan al mensaje racional (lo que querías realmente transmitir).

 Ejemplo: “Estoy hasta acá arriba de que siempre es lo mismo contigo, por qué te cuesta tanto trabajo escuchar lo que se te pide y hacer las cosas bien por una vez en tu maldita vida, porque todo te vale verdad?”

 Quizá algo más adecuado sería: “Estoy preocupado de que continuamente estás cometiendo errores sobre esto. Me gustaría entender que está pasando y si hay algo que juntos podamos hacer para que esto cambie. Quisiera primero escucharte y de ahí partimos para encontrar la mejor solución posible para ambas partes”.

• Te haces peor con el tiempo (y los demás puede que también contigo)

o Si no tomas conciencia o haces algo por modificar o modular tu forma de criticar o señalar errores, puede que eso se haga más agudo o agresivo con el tiempo. La autorregulación emocional es como un músculo que, si no se mueve, se atrofia.

o Por el lado de los demás, es posible que en un momento de reactancia inconscientemente las personas empiecen a cometer más y más errores o fallos como una forma de protesta por tu actitud, lo que evidentemente te hará enojar más y a ver por donde revienta la cosa.

 Como cuando un papá le pide a un hijo que se apure porque llevan prisa y entonces el hijo camina más lento.

• Puede que te quedes en soledad.

o Algunas personas van a tomar distancia física o emocional de ti.

o En el peor de los casos generas resentimiento, porque ser regañón puede ser visto inadecuadamente como “divertido”, pero en el fondo y con la persistencia de la conducta, puede empezar a dañar los vínculos con otros.

¿Habrá a quien le guste que lo regañen?

• Podríamos pensar de inmediato en masoquistas, pero también hay personas que les cuesta poner límites y no se quejan ni se van, lo que hace parecer que son hijos de la mala vida y que les gusta que los maltraten. No es así.

¿Se puede cambiar esto?

• Es probable que hasta cierto punto sí, pero antes necesitas:

• Tomar conciencia.

o Que eso que haces de regañar no es adecuado ni para un niño.

• Voluntad.

o De querer hacer un cambio.

o Porque podrías darte cuenta de que eres regañón, pero decir “así soy y qué”

• Iniciar un proceso de cambio personal.

o En donde te ocupes de atender la ansiedad.

 Generando más tolerancia, lo que no quiere decir que no importen todos los errores que se cometan y que las cosas salgan como se pueda.

o Y desarrolles una mayor inteligencia y regulación emocional.

 Cuando haces esto también tu ansiedad tiende a regularse y entonces tu necesidad de control absoluto disminuye.