Asexual y demisexual: ¿Cómo nace el deseo?

Rinna Riesenfeld, Psicoterapeuta, especialista en temas de pareja, sexualidad y diversidad sexual. Socia y co-directora de la primera librería especializada en educación y cultura de la Sexualidad "El Armario Abierto". Autora de los libros: Papá, mamá, soy gay, guía para familiares y amigos de personas homosexuales, de editorial Grijalbo y el libro Bisexualidades. Entre la homosexualidad y la heterosexualidad de editorial Paidós.

TW:@Rinnaarmario // elarmarioabierto.com.mx // Teléfono: 52.86.08.95

Iván Tagle, Defensor de derechos humanos y consultor experto en asuntos LGBTI+. Actualmente coordina la Investigación Nacional sobre el impacto diferenciado del COVID-19 en la comunidad en México. Director de una de las organizaciones clave en la defensa y promoción de los Derechos Humanos de la comunidad LGBTI+, YAAJ MEXICO.

Primero lo primero ¿Qué es la orientación sexual?

• Es el patrón de atracción sexual, erótico o amoroso hacia un determinado grupo de personas definidas por su género o su sexo.

• OJO, las orientaciones sexuales son totalmente independientes de la identidad de género de cada persona, o sea, que esta no define hacía quiénes nos sentimos atraídos.

Hay varios tipos de orientaciones sexuales, ahí les van algunas:

• Heterosexuales: quienes se sienten atraídas afectiva y eróticamente hacia personas del sexo opuesto.

• Homosexuales: quienes se sienten atraídas afectiva y eróticamente hacia personas del mismo sexo.

• Bisexuales: quienes se sienten atraídas afectiva y eróticamente hacia personas del mismo sexo y o del sexo contrario.

• Pansexualidad: quienes se sienten atraídas afectiva y eróticamente hacia otras personas, con independencia del sexo asignado al nacer, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales.

En los que nos vamos a enfocar hoy: La ASEXUALIDAD

• Asexualidad: quienes NO experimentan atracción sexual y/o no desean contacto sexual, total o parcialmente. Pueden relacionarse afectiva y románticamente y no implica necesariamente no tener libido, o no practicar sexo, o no poder sentir excitación.

Tipos de asexualidad

• Asexuales arrománticos: son quienes además de no sentir deseo sexual, tampoco experimentan amor romántico por otras personas.

• Asexuales románticos: la ausencia de deseo sexual se combina con la posibilidad de sentir atracción romántica por otras personas.

• AHORA, la asexualidad romántica puede ser dividida en los siguientes tipos:

 Asexuales birrománticos: En este caso, existe la posibilidad de sentir atracción romántica hacia personas de cualquiera de los dos sexos.

 Asexuales homorrománticos: La atracción romántica siempre está orientada hacia personas del mismo sexo, si bien la falta de deseo también se da.

Orientaciones sexuales similares

• DEMISEXUALIDAD: quienes se sienten atraídas afectiva y eróticamente solo hacia alguien con quien han formado un vínculo o conexión emocional. Ahí les van las características:

 Demuestran poco o ningún interés en las experiencias de corte erótico.

 Tienden a buscar relaciones menos superficiales.

 No sienten atracción sexual primaria (gusto por la apariencia física de alguien, atributos físicos, entre otros).

 Experimentar atracción sexual secundaria (la que nace del afecto).

 La atracción depende más de la calidad del vínculo afectivo que de la orientación sexual. Una vez establecido un vínculo, y si es de su interés, el sexo de la otra persona no es relevante. Son capaces de sentir amor o romance. El estímulo sexual por excelencia es la relación afectiva profunda. Pueden sentir afecto y tener o no sexo, pero no les atrae la idea de tener sexo si no hay afecto. La pornografía te es indiferente Jamás coqueteas con extraños

• Grisexualidad: En este caso sí existe al menos algo de deseo sexual, aunque con una intensidad muy baja. Por ejemplo, alguien puede sentir atracción por alguien si lo ve hablar en público, pero justo después ese interés se apaga y prácticamente no deja huella. Su nombre intenta reflejar esa diferencia de "cantidad" con respecto a la asexualidad pura.

¿Qué no es la asexualidad?

• El hecho de que la asexualidad sea la falta de deseo puede llevar a confusiones.

• Por ejemplo, el celibato no es un tipo de asexualidad. Se trata, en todo caso, de una auto-imposición, un compromiso por el cual se evitan actividades sexuales por cuestiones éticas o religiosas.

• También hay personas que se declaran antisexuales. Aquí pasa algo similar a lo que se da en el celibato: la persona cree que el sexo es algo malo, y que resulta problemático.

• Tanto el celibato como la antisexualidad son posturas ideológicas que, en parte, son voluntarias y dependen del modo en el que cada persona interpreta la realidad. En ambos casos es posible sentir deseo sexual.

Verdades de la asexualidad:

• Las personas asexuales SÍ se enamoran.

• Claro que puedes saber si eres asexual o grisexual si nunca has tenido sexo.

• Los asexuales pueden tener placer sexual, muchos de ellos incluso se masturban.

• La asexualidad NO es una enfermedad mental.

• Los asexuales también tienen otras identidades: más de una de cada 10 personas en la comunidad de asexuales son transgénero, y 3 de cada 10 son no binarias.

• Las personas asexuales pueden tener orgasmos

• Los hombres sí pueden ser asexuales.

¿Cómo funciona una relación romántica asexual?

• Por supuesto que alguien asexual puede tener una relación romántica si así lo quiere.

• Una relación asexual funciona como cualquier otra, las relaciones saludables están basadas en acuerdos y requiere comunicación honesta y frecuente.

• Hay personas asexuales que no se sienten cómodas con la penetración, masturbación o sexo oral, pero sí disfrutan o están más abiertas a otras muestras de contacto físico como los besos y los abrazos. Para otras incluso los besos no es algo que les llame la atención.

• Bien sea que la relación sea entre dos personas asexuales o entre una que lo es y otra que no, lo importante es que haya sinceridad desde el principio y que la pareja sienta que la relación le satisface.

• De igual forma es importante para las personas que no son asexuales, entender y respetar la identidad de su pareja y no tratar de convencerla de que tengan sexo.