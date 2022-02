Uso de Ivermectina, irresponsabilidad que ralla en delito y abuso: Lazcano

El uso de Ivermectina y el manuscrito del licenciado Merino son una irresponsabilidad que ralla en delito y abuso de autoridad, así lo señaló el doctor Antonio Lazcano.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el biólogo y miembro del Colegio Nacional detalló que los esfuerzos de hallar remedios como remdesivir y molnupiravir que se han utilizado para frenar la multiplicación del virus del SARS-CoV-2 e influenza, aunque no han logrado un éxito completo, sin embargo en el caso de la Ivermectina, molécula producida por un hongo descubierta en Japón en los años 70, se vio que tenía propiedades para el control de parásitos intestinales tanto en animales como en humanos, pero que generaba resistencia, por lo que se determinó que no puede ser recetada a la ligera.

La ivermectina dijo, frenaba en laboratorio el virus del SARS-CoV-2 pero se requerían dosis muy altas para el ser humano, lo que resultaría tóxico. Hace cuatro días la FDA hizo notar que puede ser extraordinariamente peligrosa, por lo que agregó una cosa es trabajarla en laboratorio y otra en aplicación humana.

Los efectos de este medicamento es de gran riesgo, algunos médicos los revisaron, señalando mayores riesgos que ventajas, lo que se llama "discusión de pares", una evaluación que, señala, no fue hecha por el grupo encabezado por José Merino, el titular de la ADIP en la Ciudad de México.

Señala que no hubo una convocatoria para ello, sin embargo escribieron un manuscrito enviado a una plataforma que publica resultados de investigación en disciplinas sociales. En este señala dos problemas: "Están reportando el reparto de que incluían una sustancia que ya se sabía que no ayuda a frenar la pandemia, fue donada en diciembre a miles y miles de personas, pero además de la Ivermectina el kit contenía Acitromicina, que es un antibiótico que no puedes estar repartiendo así nomás porque sí".

Recordó que desde el sexenio de Calderón se buscó el control de los antibióticos por grave problema de la resistencia.

De acuerdo a un análisis de Juan Pablo Pardo Guerra, investigador de la Universidad de California en San Diego, señala que el kit repartido a miles de personas tuvo dos problemas severos, primero que no se les pidió la autorización para hacer uso de sus datos en un reporte científico, pues dijo se debe tener el consentimiento, comprarles un seguro médico; y dos no se reportó un conflicto de interés que todos los reportes científicos solicitan.

Por lo anterior afirma "estamos viendo palos de ciego", pues señala que el grupo encabezado por Merino no hizo evaluación de pares, presenta un escrito de pésima calidad, en términos estadísticos y repartieron medicamentos sin ton ni son".

Dijo que "el no convocar a la evaluación de pares se le da mucho a algunos funcionarios de este gobierno" pues recordó que al inicio de la pandemia había varios modelos matemáticos de la pandemia que no fueron sometidos a discusión por la doctora Elena Álvarez Buylla, "ella escogió de manera unilateral qué modelo le parecía el más adecuado, guardó los demás bajo llave y les hizo firmar una carta a los asistentes para comprometerlos a no hablar de esa reunión, esa carta sí se conoce".

Por todo lo anterior, señaló que "estamos viendo los errores brutales e inadmisible en el manejo de la pandemia".

Finalmente señaló que Merino justificó el retiro de su manuscrito por parte de los editores de la página, calificándolos de colonialistas.

Lazcano refirió que en otros países "el escándalo por lo que hizo el licenciado Merino y sus coautores ya hubiera llevado a su renuncia y a una investigación ética y judicial por uso indebido de recursos públicos". Dijo que lo hecho es "un ejemplo de irresponsabilidad y abuso de autoridad", por lo que la doctora Claudia Sheinbaum debería seguir el ejemplo del Presidente y asumir la responsabilidad de lo que hicieron José Merino y coautores.