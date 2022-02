Clases de inglés con Superholly

Superholly, es una de las youtubers más famosas enfocada a enseñar a hablar y pronunciar el inglés de manera correcta. // TW: @superholly // IG: @hollyradio // YouTube: Superholly

20 palabras que comúnmente pronunciamos mal

Premisa: La pronunciación correcta de una palabra es la del país donde nace.

Marcas que solemos pronunciar “mal”

• Nike

• Skype

• Linkedin

• Adobe

• Google

• Spotify

• Netflix

Palabras difíciles de pronunciar en inglés

• Schedule

• Jewelry

• Handkerchief

• Breakfast

• Rhythm

• February

• Literally

• Anxiety

• Threaten

TIPS para ayudarlos con errores frecuentes:

Uso de artículos

• En español nos encanta usar artículos, y los usamos más que en inglés, lo cual nos lleva a veces a usarlos donde no van.

• En inglés, para hablar de algo en general, no usamos el artículo.

Convertir afirmaciones a negativos o preguntas, no tenemos que volver a conjugar en pasado.

• Afirmación

• You wanted it that way

• Negativo

• You didn’t want it that way.

• Pregunta

• Did you want it that way?

Diferencia en pronunciación

• This vs these

• Ice vs eyes

• Desert vs dessert

• Socks vs sucks

• Fill vs feel

• Face vs phase

• Feel vs fill

• Shut vs shot

• Breath vs breathe

• Beach vs bitch