Cuando el amor te puede costar la chamba

Adriana Peralta, abogada con especialidad en derecho fiscal. Tiene una Maestría en Derecho de los Negocios por la Universidad de las Américas-Puebla. Está certificada en Compliance e Integridad por la Universidad de Nueva York (NYU). Auditora Certificada en Compliance Management System por Ethics Intelligence. Autora del libro: Compliance en México, el antídoto contra la corrupción. Directora General y Fundadora de “Ethics & Compliance Bureau”.

TEST:

1. ¿Te ha pasado que cupido te flechó en la oficina?

2. ¿Has andado de manita sudada con algún colega, o peor aún, con tu jefe?

3. Si has tenido alguna relación amorosa, ¿tus compañeros sabían o saben de esto?

4. ¿Te gusta tu jefe y no le eres indeferente?

• Si has tenido o tienes un romance en la chamba, podrías quedarte sin trabajo.

• Resulta fácil enarmorarse del compañero del trabajo, o bien, hasta del jefe debido a la convivencia diaria, ya que el pasar alrededor de 40 horas semanales hablando o intercambiando correos, puede ser riesgoso al crear vínculos afectivos. Toma nota de estos 3 consejos que te ayudarán a no caer en un conflicto de intereses.

Tres consejos que debes tomar en cuenta

1. ¿En todos los trabajos está prohibido tener una relación amorosa?

Comentario: Antes de iniciar una relación amorosa laboral, debes conocer el código de ética que se aplica en tu trabajo, y muy importante, primero pensar con la cabeza antes de dejarse guiar por el corazón, porque sin duda, una de las cosas que se pondrá en riesgo, será tu reputación laboral.

Ejemplo: Tu colega, con el comes diario, te empieza a mandar mensajitos, canciones, fotos.

2. ¿Es válido tener una relación con alguien de mi chamba, aún si es fuera de la oficina?

Comentario: El tener un rango más alto en el trabajo pareciera que les da cierto poder. Sin embargo, debes saber que el conflicto de intereses se presentará de todas formas una vez que se enteren en la oficina, en especial cuando llegue el chisme/rumor al área de Recursos Humanos.

Ejemplo: Cuando el jefe (a) te invita a salir y tienes ganas.

3. Si en mi trabajo existen varias parejas, incluso matrimonios, ¿qué se debe hacer para evitar un conflicto de intereses?

Comentario: Es bien sabido que en las oficinas no solo se dan los frees, noviazgos, incluso, los matrimonios y no pasa nada. Sin embargo, es importante notificarlo antes de que suceda a Reursos Humanos, ya que ellos serán los que podrán decirte si está permitido o no, y de ser que sí, cómo se debe manejar la situación en la oficina.

Ejemplo: Mi pareja trabja en X empresa, me postulé para una vacante que me pasó y fui seleccionado.