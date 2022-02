Para ocho de cada 10 víctimas de la Línea 12 y para la Fiscalía de la Ciudad de México, el acuerdo con Grupo Carso es justo, pero no en general, hay quienes consideran que con 450 mil pesos no pueden compensar todos los daños que han sufrido. ¿Qué va a pasar con las víctimas de L12 que no han firmado el acuerdo? Se cuestiona el periodista de “El País”, Elías Camhaji.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el periodista puntualizó que los acuerdos reparatorios son una forma de solucionar un pleito legal si llegar a juicio, que la parte que hace daño se ponga de acuerdo con la víctima para ver la forma en que va a compensarlos, lo importante es que después de que se firman estos acuerdos se extingue la acción penal, es decir ya no puede ser juzgada la parte acusada, lo cual es importante que la reparación se justa.

El acuerdo en este caso se realizó señala “se realizó ente CICSA, constructora de Carlos Slim y las víctimas del colapso, esta empresa accedió a pagar cientos de miles de pesos en algunos casos millones de pesos para deslindarse de futuras demandas y reclamos legales, para ello puso varias condiciones”.

La importancia de la nota publicada por “El País”, señala Camhaji, es sacar a la luz un documento que por ley debía permanecer en las sombras, que pudo ser derivado de la reunión del año pasado entre el Presidente, la jefa de Gobierno del a Ciudad de México y Carlos Slim.

Sin embargo aún hay un grupo de abogados privados que impulsa que 20 personas tengan una mayor reparación lo cual sigue en debate, por lo que surgen cuestionamientos como ¿Qué va a pasar con las víctimas que no han firmado el acuerdo? ¿Por qué está pagando Carso si no es el acusado formalmente?

Por lo que afirma será la Fiscalía quien determine si no se puede perseguir a Carso o si será otro grupo de funcionarios quienes absorberán la reparación del daño a las víctimas que no han firmado, pues a menos de un año de la tragedia el tema no puede quedar fuera de la mira, concluye.