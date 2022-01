Las relaciones de los adolescentes a través de las redes sociales

Suiry Arellano Amezcua, fundadora del centro terapéutico integral especialista en terapia emocional cognitivo conductual en niños adolescentes y familia. Imparte talleres de habilidades socioemocionales, relaciones a través de las redes sociales, manejo de emociones a niños y adolescentes.

● Como ya sabemos las relaciones sociales a través de las redes en los adolescentes es algo muy común; sin embargo es un arma de dos filos ya que al adolescente también le causa muchísima ansiedad y conflicto.

● Para ayudar a tus hijos a que tengan relaciones sanas, incluso en pandemia, es necesario entenderlos para después guiarlos.

● Por eso invitamos a una psicóloga experta que nos dirá cómo ayudarles para que efectivamente usen las redes, pero no dañen su salud emocional.

● Youtube, Instagram, Snapchat, Tictoc son sólo un ejemplo de las redes sociales en las que los jóvenes emplean más tiempo. Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil si las usamos con moderación, pero pueden convertirse en un arma de doble filo cuando empezamos a pasar más tiempo del debido en ellas.

● Una de las principales consecuencias es la ansiedad, dependencia, inseguridad en sí mismos, y el ciberacoso.

¿Por qué los adolescentes se vuelven adictos al celular?

● Los adolescentes desarrollan una dependencia al teléfono, redes sociales porque es su principal herramienta para relacionarse socialmente. Necesitan comprobar cada poco tiempo si alguien les ha escrito o les ha dejado un “me gusta” y esto les crea ansiedad.

La ansiedad por las redes:

● Ansiedad por contestar al momento cuando oyen que han recibido un mensaje.

● Ansiedad cuando no pueden acceder a su teléfono, Ansiedad porque no les contestan de inmediato o no les ponen un me gusta o el comentario deseado o bien porque están en un lugar en el que no pueden consultarlo.

● La ansiedad es generada por la fantasía que existe detrás de todo esto, su cabeza empieza a imaginar, que no es lo suficientemente importante, no me contestó porque está enojado, ya no quiere ser mi amigo, no me quiere lo suficiente, no pertenezco, no me toman en cuenta; Este tipo de pensamientos aumentan la ansiedad y hacen que vivan en alerta todo el tiempo. Todo esto ocasiona además ansiedad e inseguridad emocional, afectando la autoestima porque no son lo suficientemente importantes para su entorno, pertenencia e integración social.

La presión de la imagen corporal:

● La imagen corporal importa, y mucho, en una edad como la adolescencia. Pero esta presión por cumplir con ciertos cánones de belleza se ve incrementada cuando su imagen está expuesta constantemente a las críticas de los demás, a los comentarios que amigos y no tan amigos puedan hacer, y a la constante comparación con fotografías de otros iguales y de gente famosa e ídolos que constantemente aparecen en las redes.

● Está comprobado que para que un adolescente suba una foto o video en las redes, puede llegar a repetir dicho video o foto unas 50 veces las cuales se critica y devalúa hasta quedar relativamente conforme. Por otro lado están los filtros que utilizan para verse mejor, lo cual afecta a su autoestima y seguridad ya que en el momento de enfrentarse a un contacto presencial les causa inseguridad el no verse como en las fotos.

¿Cómo le afecta a mi hijo ser adicto a las redes?

● Las Redes Sociales se han instalado en los hábitos de la vida y muchas veces de una forma obsesiva. Está comprobado que el uso excesivo de los celulares afecta el sueño, ya que despierta un estado constante de alerta.

● Tomando en cuenta en que los adolescentes en su mayoría la hora de comunicarse es por las noches ya acostados en su cama, la luz de celular manda información al cerebro de que todavía es de día por lo que no se producen los químicos cerebrales necesarios para generar el sueño. Por otro lado generan ansiedad por ver los comentarios de otros y cuantos me gusta lograron con la publicación de ese día, todo esto afecta de manera considerable, provocando trastornos del sueño.

¿Y el ciberacoso?

● La exposición en las redes convierte al joven en una posible víctima de ciberacoso, y a que sus fotografías pueden ser reenviadas a otros grupos de estas redes y utilizadas para burlarse de él o ella. Recordemos que el compartir o dar a “me gusta” en ciertos posts que se burlan de alguien también es ciberacoso. El adolescente se atreve a decir muchas más cosas por medio de una pantalla o plataforma por lo que afecta emocionalmente y exponer a los demás es algo muy frecuente y delicado ya que pueden llevar al afectado a hacerse daño y no encontrar salida alguna. No podemos olvidar que para el adolescente la aceptación y pertenencia social es su base de seguridad.

TIPS:

1. Dar el ejemplo si pretendes que tu hijo no esté pegado al celular, no lo hagas tú tampoco. Es bueno seguir fomentando espacios donde el celular no esté presente y estar cerca de las personas con las que estamos.

2. Hablar de lo importante que es hacer las cosas por uno mismo, que si no te quieres tu primero y te das valor como persona los demás no te van a dar valor y que no tienes que hacer las cosas por los demás para pertenecer o ser aceptados, tienes que hacer las cosas por ti.

3. Poner límites y horarios para tener contacto con los teléfonos, juegos y redes sociales. Guardar los aparatos en la habitación de papá y mamá y regresar al día siguiente a la hora que acuerden. llega una edad en que es más libre pero no olviden que como papás la autoridad y los límites las ponen ustedes, lleguen a acuerdos y expliquen el beneficio que tienen de utilizar los celulares hasta determinada hora y nunca en la cama.

4. Ofrecer actividades extras que los tengan ocupados, entre más activos y menos aburridos están los adolescentes menos contacto y necesidad tiene de estar en el teléfono y redes sociales. Ofrecerles actividades que sean de su interés para que se conecten fácilmente y se entusiasmen.