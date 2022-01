¿Tus creencias forman o limitan la realidad de tus hijos?

Mariana Fresnedo, Ingeniera industrial de la Universidad Anáhuac, facilitadora del método The Work de Byron Katie, está certificada en meditación Mindfulness por el Instituto Mexicano de Mindfulness, es coach de técnicas de respiración, tiene un posgrado en Bioneuroemoción del Instituto Enric Corbera. Creadora de la plataforma digital QuantumQuip, una plataforma de física cuántica aplicada a la expansión de la consciencia donde se dan diferentes talleres y herramientas para el desarrollo personal y de salud mental a empresas en Latinoamérica.

● ¿Qué es una creencia?

○ Una creencia es toda afirmación que tomas como verdad absoluta.

○ Ejemplos: color negro, blanco

○ El detalle está en que luego tomamos algunas afirmaciones como verdades que no son

○ La realidad es un cúmulo de factores que funcionan como señales que son captadas por los sentidos, corre esta información al neocórtex donde está la percepción

○ Y la percepción es como un banco, un banco que guarda todas las creencias, bien acomodadas, bien armadas. Y cuando le llega una señal, imagínate que esa señal entra al banco, se casa con una creencia, está es la sinopsis, la conexión entre neuronas y entonces se produce toda una química emocional que a su vez es una señal que baja al cuerpo con la instrucción de crear algún comportamiento.

○ Emoción = e-Motion = energía in motion, energía en movimiento. Muchas personas creen que la energía es algo místico que no se puede medir. No, es nuestra capacidad para crear.

■ Según la física cuántica, energía es la capacidad que tenemos para crear

■ ¿qué hace la energía? conecta en automático con aquello de la misma frecuencia

○ Entonces, según la información que tenemos guardada en el banco, cuando llegue el factor o la señal, se activa, se conectan neuronas, pasa una chispita entre neurona y neurona, se envían los neurotransmisores y esa química emocional baja al cuerpo, se somatiza por las células y nos da una energía, o sea una capacidad para crear

● ¿Qué significa somatizar?

○ Cuando se somatizan las emociones, lo que sucede es que la emoción entra a la célula, pasando por la membrana celular y existe una reacción química que genera un movimiento a nivel proteico. O sea, tenemos fuerza muscular o no.

○ Las EMOCIONES NEGATIVAS SON NECESARIAS. Todas tienen un mensaje.

■ El mensaje del enojo es que no tenemos los recursos para poner límites

■ El mensaje de la tristeza es que es momento de silencio y reflexión

■ El mensaje de la ansiedad es que la mente se fue a un futuro apocalíptico

■ El mensaje de la culpa es que estamos evadiendo responsabilidades.

○ Ninguna emoción es buena ni mala, son negativas porque tienen menos energía

○ Ahora, hay dos tipos de creencias: de empoderamiento y limitantes.

○ Tenemos aprox entre 50-70,000 pensamientos al día de los cuales

■ 95% son inconscientes

■ 90% son repetidos

■ Y 85% son negativos

○ Pensamos mal, apocalípticamente, trabados en el pasado, repetidamente por generaciones

○ Quien tiene el mando de nuestra mente es el inconsciente, no es el universo mandándote bendiciones o maldiciones, es nuestra programación.

● ¿Cómo transmitimos las creencias a los niños?

○ Primero que nada…. Es importante entender que toda creencia que adoptamos en algún momento fue lo que nos generó más equilibrio.

○ La única prioridad al criar es el equilibrio, quién manda en la crianza es el equilibrio, y conforme vamos creciendo el equilibrio va cambiando, es dinámico. Cuando somos pequeños el equilibrio es la seguridad.

○ La cultura que vivimos tiene un gran juego en la crianza porque contiene el set de creencias que le enseñamos a nuestros hijos a toda edad.

● ¿Qué pasa normalmente en la cultura que vivimos?

■ De entrada, todo nuestro mundo entorno está basado en la no suficiencia

■ La creencia más común es la creencia de no ser suficientes

■ Todo lo que le pones a tu mente, tu cuerpo va a experimentarlo y tu mente va a encontrar la manera de manifestarlo.

■ Tu mente puede estar en el pasado repitiendo la historia de la tragedia que pasó en la familia hace 20 años y tu cuerpo lo vuelve a experimentar en este momento presente.

○ ¿Cómo lo van tomando nuestros hijos? La ciencia nos ha demostrado que el cerebro de un recién nacido está al 25% de su tamaño, a los 3 años a un 75%, a los 5 años llega a un 90% y a los 6 años logra un 95% del tamaño adulto. Sin embargo, las conexiones neuronales no terminan de formarse hasta los 25 - 30 años de edad Y empiezan desde las 2 semanas de gestación.

● ¿Qué significa el tamaño del cerebro?

○ Que entre más grande más conexiones neuronales y mayores las partes del cerebro que ayudan a soportar toda la actividad cerebral que necesitamos como adultos. Pensar, reflexionar, interpretar, percibir, memoria, guardar información, procesar información, asumir, concluir

○ Entonces básicamente antes de los 7 años, ya tenemos 95% del cerebro hecho que soporta la actividad cerebral que le permite hacer reflexión, interpretación, conclusiones. LOS NIÑOS SON MÁS INCONSCIENTES QUE CONSCIENTES

○ Entonces de los 0-7 años el bebe o el niño es una esponja que absorbe TODO.

○ Algo importante es que al 1 año de vida se activan las neuronas espejo, entonces básicamente lo que ven lo repiten, y lo que repetimos fortalecemos las conexiones neuronales que representan la ejecución de las creencias que tenemos

● Entonces. Hablemos de la Atención. Donde pones tu atención pones tu energía.○ Energía = capacidad para crear mandada desde, en su mayoría, el inconsciente ○ Entonces dónde pones tu atención, eso creas ○ Carencia vs abundancia ■ Abundancia es percibir que lo que ES, es suficiente■ Mucho dinero es riqueza○ La vida nos va a llevar por un proceso en búsqueda de equilibrio por todas las crisis o situaciones para llevarnos a actualizar el contenido de la conciencia = Las creencias y las emociones.

● ¿Cuáles son las formas de reprogramación de creencias?

○ Existen grandes 5 corrientes o formas de herramientas para trabajar las creencias

■ Mindfulness, Hipnosis, Alta consciencia, Gestión emocional y Holographic reparttening

○ Recomendación: Encuentra tu combo ganador

■ No hay mejor combo ganador para un niño que un padre con herramientas que le enseñe a regresar al equilibrio

■ Nos vamos a desequilibrar, a estresar, es parte de vivir, ése no es el problema

■ El problema es no adoptar herramientas para gestionar el estrés, salirnos del desequilibrio y volver a esa fortaleza interna.