Este es el inicio de una cuarta ola de COVID-19 en México que va a romper récords y se debe a la falta de políticas públicas para la contención, mitigación y prevención del virus, que sin duda nos va a traer más casos y probablemente las defunciones y hospitalizaciones sean muy similares a las de la tercera ola, señaló el Dr. Andreu Comas, académico de la Facultad de Medicina y en el Centro de Investigación en ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el virólogo y epidemiólogo señaló que la propagación inició en los destinos turísticos como el Caribe Mexicano, Los Cabos, Mazatlán, etc., así como por la frontera norte a través de la movilidad por las fiestas navideñas y ahora con el fin de las vacaciones comienza la dispersión generalizada del virus a nivel nacional.

Respecto a las afectaciones por la variante ómicron de COVID-19, destacó que al igual que delta genera covid largo y con número impresionante de casos que tendremos tendremos después a cientos de miles de mexicanos con secuelas a corto y mediano plazo, cuya rehabilitación dura semanas o meses lo que los obliga a dejar de ser productivos.

Agregó que los niveles de mortalidad tampoco son tan bajos como se asegura, pues aunque los más vulnerables ya se murieron, tenemos la vacunación y hemos aprendido a manejar mejor el covid, de todas formas vamos a seguir teniendo un número importante de muertes y hospitalizaciones.

finalmente el Dr. Andreu Comas explicó que aunque la escuela ha demostrado ser un lugar seguro, no es prudente regresar a las aulas un día después de que terminaron las vacaciones, sino dos semanas después y tras llevar a cabo una cuarentena sonde tanto los papás como los hijos estén en casa sin reuniones, fiestas ni evetnos masivos, porque si no no servirá de nada retrasar el regreso a clases.