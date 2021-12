Hoy vamos a discutir posponer la revocación de mandato: Ciro Murayama

Hoy vamos a discutir posponer la revocación de mandato, no hubo dinero para hacerla, "nosotros no vamos a empezar a violar la ley por una irresponsabilidad de los diputados", afirma el consejero del INE, Ciro Murayama.

"Se lo hemos advertido a los legisladores, no se les vaya a pasar la mano", afirmó el consejero del Instituto Nacional Electoral, en entrevista para "Así las Cosas" con Javier Risco y recordó que la SCJN no aceptó la suspensión por que es un hecho futuro de realización incierta, porque ni siquiera se han juntado las firmas, lo cual le pareció sensato.

Sin embargo, dijo hoy se tomará la decisión de posponerlo, no hay para pagar a la gente por ello no se puede emitir la convocatoria, o en su defecto se iría con una revocación con menos casillas de las que señala la ley," si lo manda el Tribunal adelante", no obstante, dijo "nosotros no vamos a empezar a violar la ley por una irresponsabilidad de los diputados".

Respecto al proceso de entrega de firmas para la revocación de mandato, dijo que están inflando el padrón y detalló irregularidades, sin embargo dijo vamos a revisar, pero recalcó que "el tema presupuestal lo alertamos desde el principio".

Confiamos en que la SCJN nos dé luz y pueda ordenar que se den los recursos de manera seria, y aifirmó que cuando la corte resuelva o se den los recursos suficientes para el proceso de revocación se reactivaría todo.