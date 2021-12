¿Cómo llegar con dinero a enero?

Gianco Abundiz, experto en educación financiera desde hace 38 años. Fundador y Presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros, A.C. Autor del Libro Saber Gastar de Editorial Santillana.

TW: @GiancoAbundiz

• Especialistas prevén que la cuesta de enero del 2022, será la más difícil que enfrentarán los mexicanos en los últimos 21 años, por la inflación de más del 6 por ciento, con el que, además se estima un aumento en el precio de los productos e impuestos para los primeros tres meses del próximo año.

• 1 de cada 3 mexicanos tiene problemas financieros en la cuesta de enero (Encuesta Parametría)

• De acuerdo a una encuesta del INEGI de noviembre de este año, 5 de cada 10 hogares en México, tienen deudas, créditos, hipotecas.

Dicen las malas lenguas que la única forma de evitar una “cruda” etílica es no beber; y suena lógico. Con el principio de transitividad podríamos pensar que en el aspecto económico sucede lo mismo, pero no es así, pues no se puede vivir sin gastar.

La “cuesta de enero”, luego entonces, será inevitable, pero sí se puede reducir. Recordemos que dicha cuesta no simplemente es por los gastos de los meses previos, sino también porque todo sube de precio pues, aunque no amerite, muchos comerciantes, empresarios y gobiernos, ajustan sus costos en función de la inflación, las UMA´s o los salarios mínimos.

Si quieres llegar con dinero a enero, aquí algunas recomendaciones:

1. Embudo inverso. Normalmente gastamos en regalos de lo grande a lo pequeño, es decir, primero los más cercanos o de mayor “compromiso” y al final los que se vayan colando.

Haciéndolo de esta forma gastamos más al principio (a veces sin mesura) y conforme se va agotando el dinerito o la línea de crédito de la tarjeta, lo que compramos es mucho más barato y acabamos quedando mal e insatisfechos.

Por eso una buena medida es “invertir el embudo” designando un monto total para regalos, aunque la repartición perjudique a los más allegados.

2. Al amigo se le regala barato. Y a los seres queridos también. Esto significa que conociendo bien a las personas que más me importan, sé perfectamente cuáles son sus gustos y que muchas veces con un detalle pequeño le puedo demostrar mi cariño y cuánto me importa.

3. ¿Quiero o tengo? Si deseas llegar a enero con una cuesta más “parejita” (menos inclinada), es fundamental que sepas diferenciar entre “tengo” que regalar y “quiero” regalar. Son dos premisas totalmente distintas.

Aquí cabe perfectamente el tan trillado consejo de “haz una bendita lista” en donde califiques en dos columnas los quiero vs los tengo. Si analizas bien te darás cuenta de que muchos regalos son más bien impuestos por convenciones sociales y que no pasará cosa alguna si borras de tu lista a ciertas personas.

4. Santa y Los Reyes. Parte fundamental de la educación a la prole es que sepan lo que significa la escasez. No en un tono de desgracia sino más bien desde el punto de vista de que ni siquiera los ricos lo pueden tener todo, muchos menos los que pertenecemos al perrage. Acompaña a tus hijos en el proceso de la carta e indúcelos a lo que se acople a tu capacidad real de gasto.

5. Festejos. Cientos y miles de pesos se van en las francachelas del “Guadalupe – Reyes”. Si tu bolsillo lo permite, ¡adelante!, pero lo más seguro es que debas de elegir en función de lo que no te ahorque y menos te endeude: “Contra la gula, Templanza”.

Finalmente, no olvides que todos los años llega puntualmente el mes de enero, así que no tienes pretexto de que te agarren “con los dedos en la puerta”.

Recuerda que “No es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar”.