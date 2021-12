¿Tu miedo a la intimidad emocional arruina tus relaciones?

Mario Guerra, tanatólogo, conferencista, business coach, psicoterapeuta. TW: @marioguerra

Una vez más sostenemos que tan importante es amar como saber amar y una forma de demostrar el amor e interés que se tiene por una pareja es a través de la cercanía y expresión emocional romántica. Cuando la ansiedad, la baja autoestima o las heridas del pasado están sin resolver, la cercanía emocional se percibe como una amenaza y se empieza a abandonar lentamente una relación que acabará muriendo.

¿Qué es la intimidad emocional?

• Es una cercanía y conexión profunda, que se da generalmente con una pareja, en donde se comparten sentimientos, temas personales, temas acerca de la relación y se revelan a la pareja deseos, temores, gustos y disgustos.

• Esta intimidad se da a través de la expresión de sentimientos y vulnerabilidades.

o Por ejemplo, se expresan palabras de afecto, cariño, cercanía física, sexual y se revelan temas sensibles de la vida personal.

¿Por qué es importante?

• Una persona es generalmente más feliz cuando ambas partes pueden conocer, compartir y comprender el mundo interior de su pareja.

o De hecho la intimidad emocional ayuda a que cada uno se sienta no sólo escuchado, sino comprendido por su pareja.

• Cuando se comparte esto, se crea un espacio de confianza dentro de la relación.

o Uno se siente libre para contar porque confía.

o El otro se siente importante por la confianza que recibe.

o Esto genera una conexión entre ambos.

Entonces si es algo bueno e importante, ¿por qué se le puede llegar a temer?

• Porque la cercanía emocional implica colocarse ante el otro con cierta vulnerabilidad, sin las defensas cotidianas y eso hace sentir a una persona en riesgo de ser lastimada por el otro.

¿Pero por qué piensa que lo puede lastimar quien más le ama? ¿De dónde viene este miedo a la intimidad emocional?

• Asuntos de la infancia sin resolver.

o Si los vínculos tempranos no ofrecieron aceptación, cariño, cuidados y la satisfacción de las necesidades emocionales básicas, se creció con desconfianza hacia quien nos ofrece amor.

• Experiencias pasadas.

o Si en relaciones previas, especialmente donde hubo cercanía emocional, hubo engaños, maltrato o abandono, entonces podríamos decir que la persona prefiere evitar la cercanía como medio de defensa.

 En vez de desarrollar la habilidad de poner límites, que muy probablemente eso fue lo que hizo que le lastimaran en primera instancia.

• Ansiedad.

o Una persona ansiosa se siente en riesgo de ser abandonada en cualquier momento, entonces no puede sentir ni dar amor, sino que pone su pensamientos y sentimientos al servicio de la ansiedad.

 Se puede volver paranoica, persecutora, demandante, controladora, agresiva, etc.

• Baja autoestima.

o Aunque tenga el deseo, como cualquiera, de amar y ser amada, una persona con baja autoestima tiene la creencia de que no merece nada bueno, entonces tenderá a alejarse o sabotear sus relaciones para justificar su alejamiento.

¿Cómo nos damos cuenta que tenemos miedo a esta intimidad emocional?

• Reteniendo el afecto.

o Evitas expresiones de cariño y cercanía para mantener el control. Esto es especialmente cierto cuando hay ansiedad y desconfianza.

• Reaccionar de manera indiferente o adversa al afecto o al reconocimiento positivo.

o No son recíprocas las demostraciones de afecto e intentos de cercanía que tu pareja tiene contigo.

• Volverse paranoico o sospechar de una pareja.

o En este caso se suele culpar a la pareja del fracaso de la relación, cuando realmente es la ansiedad la que te hace ver cosas que no hay.

• Perder el interés por la sexualidad.

o Esto se puede interpretar como rechazo por parte de tu pareja.

• Ser demasiado crítico con una pareja.

o Otra forma de autosabotaje. Si mantienes activas las críticas y mal trato, la pareja no sentirá confianza para expresarte su amor (y por ende tú tampoco tendrías que hacerlo).

• Distancia física.

o De forma abierta o encubierta evitas momentos a solas con tu pareja donde pueda darse un acercamiento.

 Buscas estar cerca de otras personas, te da sueño temprano, de pronto te interesa mucho un programa de la TV, etc.

• Temor a lo que el otro pueda hacer si nos abrimos emocionalmente.

o Lastimar

o Descalificar

o Ignorar

• Tu pareja se queja constantemente de que no eres alguien que exprese, que no te abres y que no siente que le quieras de verdad.

Si yo amo a mi pareja y quiero ayudarla acercándome yo, ¿funciona?

• En teoría debería ser así, pero no pocas veces quien teme a la intimidad emocional es porque se siente vulnerable y, en muchas ocasiones, ese sentimiento viene de no sentirse digno de ser amado por las creencias que se tienen sobre uno mismo.

• Este proceso funciona más o menos así:

1. Te acercas a tu pareja de manera empática, amable, comprensiva y hasta cariñosa. Le ofreces palabras de aliento y reafirmación de tu amor.

2. La persona que recibe este afecto:

 Si tiene ansiedad la cercanía emocional le inquieta y teme que si se abre resulte lastimada.

 Si tiene baja autoestima, no sentirá que lo que recibe es auténtico (puede pensar que es por lástima) o pensará que no es digna de recibir nada de bueno y se alejará.

 Si ha tenido malas experiencias en el pasado, donde primero hubo amor y luego abandono o maltrato, pensará que el ciclo se está repitiendo y se alejará.

¿Qué efecto tiene en nuestras vidas?

• Si falta intimidad emocional, uno o ambos, pueden sentir falta de confianza, seguridad, amor, apoyo, conexión general y, adicionalmente, también es probable que se vea afectada la intimidad física en una relación romántica.

o Tu pareja puede no sentirse amada, deseada.

o No puede descifrar el por qué de tu actitud, resistencia o alejamiento y entonces empezará a tratar de explicárselo de otra manera:

 “Ya no me ama, tiene un amante, ya no le gusto, la relación le aburre”, etc.

• No es sostenible tener una relación romántica saludable a largo plazo sin intimidad emocional.

¿Qué podemos hacer?

• Identifica qué te pasa.

o ¿De verdad ya no quieres a tu pareja o estar en esa relación o te gustaría poder expresarle tu amor pero no sabes qué te pasa o qué te lo impide?

 Si ya no quieres estar, es hora de tener una conversación con tu pareja, pero si lo que te pasa es como una especie de bloqueo o estancamiento, es hora de buscar ayuda.

• Acércate poco a poco.

o Cuando hay vulnerabilidad emocional muchas cosas asustan, pero suele haber algo que no tanto.

o Quizá en tu caso sea algún acercamiento físico o incluso contarle algo que normalmente no le cuentas porque crees que no le va a interesar. Es como un proceso de ensayo-error. No se trata de que te provoques miedo, pero sí vas a experimentar al inicio cierta incomodidad en lo que tu cabeza aprende a distinguir lo que asusta de lo que es peligroso.

• Ofrece a tu pareja palabras cariñosas, de gratitud o cumplidos.

o Además de que empiezas a dar esperanza a tu pareja, puedes empezar a crear el hábito de mirar los aspectos positivos de tu relación y agradecerlos abiertamente.

 Por ejemplo, puede decirle que le amas, agradecerle porque te ayudó con algo o decirle lo atractiva que se ve con lo que se ha puesto.

• Trata de romper la rutina.

o Pero hazlo incluyendo a tu pareja. Salgan a dar una caminata, a tomar un helado o escuchen música juntos.

 Pero mientras hacen cualquiera de estas cosas conversen, compartan opiniones y hasta planes y deseos para la siguiente vez.

• Si sientes que no puedes, es hora de atender tu salud emocional.

o Particularmente si identificas que esto proviene de no sentirte suficiente, de alguna experiencia emocional dolorosa temprana o de la ansiedad que te da fallar o fracasar en el amor, quizá otra vez.

“Cuando el amor asusta, el miedo parece ser un buen refugio”