Coco Chanel: El triunfo de la voluntad

Sobre Gabrielle Chanel:

• Fue una diseñadora de alta costura francesa fundadora de la marca Chanel.

• Nació en Saumur, Francia; el 19 de agosto de 1883

• Es la única diseñadora de moda que figura en la lista de las cien personas más influyentes del siglo 20 de la revista Time.

• Destacó por ser una de las más innovadoras durante la Primera Guerra Mundial.

• Produjo una ruptura con la opulenta y poco práctica elegancia de la Belle Époque y creó una línea de ropa informal, sencilla y cómoda.

• Se consolidó también como diseñadora de bolsos, perfumes, sombreros y joyas.

• Su famoso traje sastre femenino de tweed ribeteado se convirtió en un icono de la elegancia femenina, y su perfume Chanel Nº5 es un icónico producto mundialmente conocido.

• Fue conocida por su firme determinación, ambición y vitalidad.

• Alcanzó éxito como empresaria y prominencia social en la década de 1910

• COCO: Gabrielle Chanel adquirió el nombre de "Coco" mientras cantaba cuando se identificó con dos canciones populares "Ko Ko Ri Ko" y "Qui qu'a vu Coco". Más tarde, les diría a todos que Coco es el apodo que le dio su padre.

Su infancia:

• Nació en un humilde pueblo francés.

• Hija de Eugénie Jeanne Devolle y de Albert Chanel, creció junto a sus cinco hermanos en Saumur. Sus padres se casaron poco tiempo después de su nacimiento.

• A los 11 años, Gabrielle perdió a su madre a causa de una bronquitis. Su padre, en ese momento, entregó a sus dos hijos varones a una familia campesina. Por su parte, las niñas fueron internadas en el orfanato de Aubazine.

• En estos años, Chanel aprendió conocimientos básicos en costura.

• A los 18 años, fue trasladada a un nuevo internado religioso en Moulins. Allí permaneció hasta los 21 años.

• En Moulins, Coco tuvo su primer empleo como ayudante de sastre. Sin embargo, a ella le atraía el mundo del espectáculo, concretamente del cabaret. Fue durante esta época cuando adoptó el sobrenombre de Coco.

• Esperanzada por dedicarse al espectáculo, Coco se marchó a Vichy. Allí, se encontró con una realidad bien distinta a la que esperaba: sus dotes de canto no estaban a la altura y no encontró trabajo. Poco después regresó a Moulins y recuperó su antiguo puesto en el cabaret de La rotonde, aunque ya sabía que no tenía un futuro prometedor como cantante.

Inicios en la costura:

• Gabrielle aprendió a coser durante su tiempo en Aubazine y llegó a trabajar como costurera, cosa que complementaba cantando en un cabaret de Moulins frecuentado por oficiales de la caballería francesa.

• Poco tiempo después, conoció a Etienne Balsan, un joven francés adinerado. Con él vivió en su castillo en Royallieu, donde conoció el lujo y empezó a codearse con la alta sociedad.

• Durante esa época, Coco Chanel ya sobresalía por su estilo sobrio, elegante y con un toque andrógino. Ya diseñaba sus propias prendas y sombreros para su círculo cercano.

• Poco después conoció a Arthur Capel, conocido como Boy, amigo de Balsan. Ambos sintieron una atracción enorme casi al instante. A él le confesó sus deseos de montar una sombrerería en París.

• Fue dicho y hecho. En 1910, Chanel abrió su primera tienda en el número 21 de la parisina Rue Cambon. Pronto, sus sombreros invadieron las calles de París.

• La exquisitez de los diseños de Chanel no quedó solo en los sombreros. Alentada por sus clientas, fascinadas con las prendas que vestía, abrió una boutique en Deauville, Normandía, en 1913.

• Allí vendió sus primeras prendas orientadas al lujo y al deporte. Inmediatamente después se convirtió en un éxito.

• Dos años más tarde, abrió una nueva tienda en Biarritz. A pesar de encontrarse en plena Primera Guerra Mundial cosechó tanto o más éxito que la de Normandía.

Su consagración como diseñadora:

• Sus diseños eran elegantes, funcionales y con un toque masculino.

• En 1916, la revista Vogue publicó sus diseños

• Poco después, en 1918, abrió su boutique más icónica en el número 31 de la Rue Cambon. Para entonces, ya contaba con más de 300 empleados. A partir de ese momento, Chanel se convirtió en una diseñadora de referencia.

• En 1919, Boy Capel murió en un accidente de tráfico y Coco quedó devastada. Como seña de luto, se diseñó vestidos negros que no perdieron la elegancia que la caracterizaba. Poco después, el Little black dress se convirtió en un fondo de armario.

• En 1921 salió a la venta el icónico perfume Chanel Nº5, creado por el perfumista Ernest Beaux. (Fue la primera fragancia en llevar el nombre de un diseñador, y fue acompañada por el número cinco porque un adivino le había dicho a Chanel que este era su número de la suerte.)

• En 1924, creó la entidad Chanel Parfums con los hermanos Wertheimer. Sin embargo, esta unión solo le reportaba un 10% de los beneficios y nunca estuvo de acuerdo.

• Poco tiempo después, inauguró nuevas boutiques y su línea de joyería, en la que las perlas eran las protagonistas absolutas.

• Sus diseños más aclamados fueron el jersey de punto y los trajes de falda y chaqueta de tweed. Además, reinventó el corte de la falda haciéndolo un poco más corto que el clásico.

• Para 1935, Chanel ya contaba con más de 4000 empleados y diseñaba para Hollywood. Sin embargo, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, cerró todas sus boutiques.

• Solo permaneció abierta la sita en Rue Cambon, donde vendía accesorios y perfumes. Alegó que “no era momento para la moda”.

Segunda Guerra Mundial:

• Durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial, una normativa prohibía a los judíos tener empresas en el territorio francés. Agarrándose a esto, Coco Chanel quiso obtener 100% de los beneficios de Chanel Parfums, pues sus socios eran judíos.

• Mucho se ha hablado sobre la posición de Coco Chanel durante la Segunda Guerra Mundial por su relación con un agente alemán. Sin embargo, el Ministerio de Defensa francés desclasificó documentos que disipan las especulaciones.

• Pero, según estos documentos, la diseñadora era antisemita y estaba de lado de los nazis. Además, destapa que pudo haber colaborado con la inteligencia alemana bajo el código F-7124.

• Tras acabar la guerra, los simpatizantes de los alemanes fueron interrogados y juzgados por las autoridades francesas. Coco Chanel fue arrestada, pero poco después fue puesta en libertad. Tras este episodio, se trasladó a Suiza.

Últimos años:

• Coco Chanel vivió en Lausana, Suiza, hasta 1954. Ese año, se mudó de nuevo a París, donde reabrió sus famosas boutiques. Poco después de la reapertura, salió a la venta el mítico bolso Chanel: el 2.55. (Cuando Chanel hizo su primer bolso, en 1929, provocó un pequeño escándalo por incluir una correa para el hombro, considerada inadecuada en ese momento. "Me cansé de sostener mis carteras en mis manos y perderlas", dijo , "así que le agregué una correa". Luego, Chanel rediseñó su icónico bolso acolchado con correa de cadena y lo lanzó en febrero de 1955. De ahí su nombre, el 2.55)

• La actividad como diseñadora y modista de Coco Chanel no paró durante estos años y su fama siguió aumentando. Tal era el éxito de sus diseños que Vogue USA los publicó en varios números durante años.

• El 10 de enero de 1971, Coco Chanel murió sola en su habitación del Hotel Ritz de París, que fue su casa durante años.

• En la actualidad, la maison Chanel es una de las firmas de alta costura más famosas del mundo. Algunos de sus diseños se han convertido en iconos de moda y de estilo.

Sus diseño más icónicos:

• El little black dress: En una época en donde el negro era únicamente usado por las mujeres cuando se estaba de luto, Coco Chanel dio a la mujer con el little black dress una nueva oportunidad de vestir elegante incluso durante tiempos de la gran depresión en Europa. Hechos en lana o chenilla para usarlos en el día, y de satén, crepe o terciopelo para la noche, Chanel permitió a la mujer de bajos recursos caminar como millonarias.

• El traje de tweed: El set de chaqueta y falda de tweed de Chanel no tenía hombreras ni pinzas en las líneas del busto como se acostumbraba en el diseño de la época, era una pieza de diseño inteligente hecha a la medida de las clientas. Fue pensado en un hombre en especial, el duque de Westminster, uno de los amantes de Chanel.

• La bolsa 2.55: Inspirada en las bolsas de los soldados durante la guerra. El acolchado y textura de su exterior, en cambio, provenía de la relación de Gabrielle con los deportes, siendo una referencia directa a los chalecos usados por los jockeys en las carreras de caballos.

• Los zapatos de dos tonos: Gabrielle creó una pieza de dos tonos, su punta negra acortaba la apariencia del pie, mientras que el color nude daba la ilusión de unas piernas más largas. La creación de Chanel se hizo revolucionaria y fue hecha en dos versiones, zapatos de tacón y en zapatillas.

• El top Bretón: Los viajes de Chanel fueron el motivo de creación de muchas de sus piezas, y el top Bretón no fue la excepción. Sus viajes a la costa francesa y el uniforme náutico de los marineros provocó que Chanel incorporara en su colección de 1917 una pieza de líneas horizontales, el top Bretón, una de las piezas más famosas creadas por Chanel.