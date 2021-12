Pedimos renuncia del doctor Romero para iniciar el diálogo: Estudiante CIDE

Hoy vamos a intentar un quinto encuentro con Álvarez-Buylla, esperamos que se cumplan condiciones, entre ellas “pedimos la renuncia del doctor Romero”, así lo señaló la estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE, Ximena Millán

Luego de la cancelación de diálogo de Álvarez-Buylla el viernes pasado, el sábado emitió un comunicado y tui para reiniciar el diálogo, señala Ximena, sin embargo debido al temor de quedar nuevamente plantados, detalló en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que en esta ocasión hay algunas condiciones.

Se plantea que el encuentro previsto para este lunes al medio día, se realice en el Instituto Mora, debido a que las instalaciones del CIDE están tomadas.

Asimismo, que lleve la carta de no represalia, pues afirman la directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla dio a conocer en medios, pero a ellos no se las hizo llegar, por lo que piden ésta se entregue firmada. Pues afirma “nuestra seguridad no es negociable es un derecho, no es una carta que se pueda negociar”.

Asimismo, solicitan que lleve y muestre los documentos de designación del Doctor Romero, que dio no ha entregado a la comunidad, y finalmente menciona “para que se pueda dar esta mesa, pedimos que el doctor renuncie”; también dijo, no puede haber una ronda de preguntas y respuestas porque no es una rueda de prensa y Álvarez-Buylla no puede tener la última palabra.

En tanto, esperan que el encuentro se pueda realizar este lunes y negociar, concluyó.