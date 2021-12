5 cosas que te provocan ojeras y no lo sabías

Eugenia Debayle, fundadora de The Beauty Effect // TW: @eugeniadebayle

Las bolsas y las ojeras te hacen ver eternamente cansada, triste y hasta aparentar una edad que no tienes. Pero aunque no lo creas, no siempre te salen por dormir poco y la mayoría de las veces no son por genética. Existen muchas cosas que haces cotidianamente y que te están provocando ojeras. Por eso, beauty fans hoy les cuento qué son esas actividades a las que tienen que poner más atención si quieren controlar las manchas negras debajo de los ojos.

1. Usar desmaquillantes que no funcionan bien: Muchas veces, tu desmaquillante es capaz de limpiarte toda la cara. Pero cuando llegas al delineador, empiezan los problemas. Entonces te tallas y te tallas para quitarlo y lo único que provocas es que la piel debajo de tus ojos se vuelva todavía más frágil. Resultado: ojeras y bolsas.

2. Enjuagarte la cara con agua caliente: Ok, entiendo que en épocas de frío a nadie se le antoja el agua helada. Pero ponla a una temperatura moderada, tibia. El agua caliente y el vapor en exceso hacen que la piel que rodea tus ojos, que es muy delgada, pierda firmeza y elasticidad.

3. Comer tanta sal: No me refiero sólo a la sal de la mesa. Hay muchos alimentos, especialmente los que vienen en empaques, con altos contenidos de sodio. Esto hace que retengas agua y quien lo paga son tus ojos. Mejor modérate y toma mucha agua durante el día.

4. Usar pantallas todo el tiempo: El resplandor azul que emanan las pantallas de los celulares, tabletas y computadoras, puede romper los ciclos internos del sueño, lo que obvio ocasiona que no durmamos bien y además la luz gamma que acelera su aparición o la irritación de tu piel.

5. No usar bloqueador solar: Si la piel del rostro se mancha, ¡imagínense la que está debajo de los ojos que es más sensible que la demás! Por eso, El protector solar es lo que tus ojeras necesitan. De por sí sometes a tus ojos a maquillaje y a productos, ¿qué esperas que pase si no te pones bloqueador? La piel en esta zona se debilita y se daña muy fácil. Ponte protector todas las mañanas en el contorno de tus ojos.