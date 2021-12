3 mentalidades tóxicas que están envenenando tu vida

Sean Grover, psicoterapeuta, orador y escritor con más 25 años de experiencia trabajando con niños y adultos. Dirige una de las mayores prácticas de terapia grupal en los EU. Ha sido entrevistado y citado para medios como: The Economist, The Wall Street Journal, Newsweek, The Washington Post, ABC News, NBC News sobre temas de relaciones entre padres e hijos. Autor del libro “When kids call the shots”. También es autor de un blog para Psychology Today, con más de 4 millones de lectores.

¿Qué es una mentalidad tóxica?

• Son distorsiones cognitivas, o sea, estás formas en que nuestra mente nos convence de algo que no es realmente cierto y verdadero.

• Estos tipos de pensamientos y por consecuencia mentalidades inexactas las usamos para reforzar los pensamientos y emociones negativas diciéndonos mentiras que suenan verdaderas, racionales y precisas; pero en realidad solo sirven para mantenernos sintiéndonos mal con nosotros mismos.

¿Cómo nace una mentalidad tóxica?

• Los patrones de pensamientos nocivos o tóxicos pueden desarrollarse a partir de un trauma, una lesión y una negligencia.

¿Cómo actúa en nosotros la mentalidad tóxica?

• El pensamiento tóxico actúa como un veneno, un veneno que tiene un efecto dominó negativo en todos los aspectos de tu vida.

• No solo afecta tu desempeño, capacidad de liderazgo y productividad en el trabajo, sino que también daña tus relaciones personales con los demás.

• Su OBJETIVO es alejar a las personas de ti y seguir enfermando tus emociones.

3 mentalidades tóxicas:

• "Siempre soy un extraño o ajeno a los demás (familia, amigos, trabajo)".

• "Tengo problemas para confiar en la gente".

• "Todos me abandonan".

¿Qué significan?

• "Siempre soy un extraño". Anticipa el rechazo en situaciones sociales.

• "Tengo problemas para confiar en la gente". Te mantienes a distancia de los demás, evitas la intimidad o te aíslas.

• "Todo el mundo siempre me abandona". Ves el potencial de lastimarse en cada relación. Acercarse a los demás siempre terminará mal, entonces, ¿por qué hacerlo?

La "compulsión a la repetición":

• Cada mentalidad tóxica perpetúa el mismo resultado infeliz, un fenómeno que Sigmond Freud llamó la "compulsión a la repetición".

• En otras palabras, repite lo que le es familiar, incluso si no es saludable, el típico “Me tropecé con la misma piedra”

• La "compulsión a la repetición" es un proceso que no puede ser reprimido y de origen inconsciente.

• Uno compulsivamente va repitiendo determinadas historias aunque no lo quiera hacer.

• Esto sucede porque se tiene la intención de que el resultado sea otro.

• Lo que pasa es que si uno no corrige su base emocional y no sabe bien porqué suceden estas cosas, inevitablemente va a seguir haciendo lo mismo y el resultado va a ser igual.

• ¿Por qué cuesta tanto evitar determinadas situaciones cuando uno es plenamente consciente de que se está equivocando?: porque no puede hacer otra cosa porque no tiene elementos para salir de ese "círculo vicioso".

¿Qué impulsa esa compulsión dañina?

• El deseo de resolver el patrón malsano. Este deseo contiene una enorme energía de cambio.

• Un terapeuta capacitado aprovechará esa energía, desafiará su mentalidad tóxica y lo dirigirá a tomar nuevas decisiones que producirán resultados diferentes y pondrán fin al ciclo de repetición compulsiva.

¿Qué hacemos con esta repetición compulsiva?

• En estos casos, la reflexión y el análisis introspectivo son unos de los primeros pasos para avanzar, ya que en el reconocimiento se abre todo un universo que poco a poco ayuda a quien está siendo "víctima" de esto.

• Cada uno debería preguntarse y poner un límite a esa repetición. Debe decidir dejar de sufrir y encontrarle una vuelta a la vida porque no estamos acá para pasarla mal.

• Como poeta y defensor de la paz budista, Daisaku Ikeda escribe en su libro La sabiduría para crear felicidad y paz: “Cuando nos dejamos gobernar por actitudes tan negativas, somos como un avión que ha perdido su dirección en una densa niebla. No podemos ver nada con claridad".

¿Terapia individual o grupal?

• Aunque existen docenas de tipos de terapia, las dos más comunes son la terapia individual o grupal. Para problemas extremos del estado de ánimo, como depresión o ansiedad abrumadoras , la terapia individual es una opción ideal. Para aprender a construir relaciones saludables o superar las luchas con la adicción o los comportamientos impulsivos, no se puede vencer el poder de la terapia grupal semanal .