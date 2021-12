¿Por qué aceptar un regalo navideño te puede costar el trabajo?

Adriana Peralta, abogada con especialidad en derecho fiscal. Tiene una Maestría en Derecho de los Negocios por la Universidad de las Américas-Puebla. Está certificada en Compliance e Integridad por la Universidad de Nueva York (NYU). Tiene un Máster en Protección de Datos por la Universidad de la Rioja, España y Auditora Certificada en Compliance Management System por Ethics Intelligence. Autora del libro: Compliance en México, el antídoto contra la corrupción. Directora General y Fundadora de “Ethics & Compliance Bureau”.

TEST:

1. Llega diciembre, ¿a quién no le gusta recibir regalos de parte del proveedor, del representante de una marca, etc? Si te llega una botella, una tabla de quesos o el ya famoso arcón navideño, ¿lo aceptas?

2. ¿Alguna vez has aceptado un regalo de algún proveedor y has decidido donarlo a la rifa de la empresa para que no se malinterprete?

3. Si ese proveedor que tanta lata dio en todo el año te invita a comer y te regala un reloj, ¿lo aceptas? ¿cambiaría tu trato hacia él?

4. Sabemos que estás cansado del año, del encierro, del homeoffice, es por esto que el proveedor te dice que tiene un tiempo compartido en Tulum, que con todo gusto te lo presta para que te relajes un poco con tu pareja/ familia ¿lo aceptas?

5. ¿Quién no ama esa bolsa que está en tendencia? Llegas un día al trabajo y te dicen en recepción que te la dejó el Sr. Martiínez, tu proveedor de años; ¿la aceptas y la presumes en redes?

Si tu respuesta fue “si” al menos a una de estas situaciones, te tengo una noticia.... podrías perder tu chamba.

En esta época venidera, los regalos y los detalles no se hacen esperar, con mayor razón en el ámbito laboral.

Ahí les van las 5 reglas de oro que deben conocer sobre lo que se puede regalar, lo que se puede aceptar y lo que se debe hacer en materia de obsequios navideños sin caer en conflictos de interés.

Los 5 puntos a considerar

1. ¿Puedo recibir un regalo de alguien fuera de la empresa?

• Comentario: En estricto sentido no debemos recibir cualquier cosa de valor que pueda poner en riesgo nuestra objetividad de negocio. El recibir un regalo, hospitalidad, entretenimiento o dinero por parte de un tercero, es decir, proveedores o clientes, podría poner en riesgo nuestra imagen y la de la empresa.

• Ejemplo: Recibir una invitación a la Formula 1 por parte de un cliente.

2. ¿Cuándo puedo recibir este regalo?

• Comentario: La temporalidad, más allá de las fiestas, responde al momento de la compra, negociaciones o casos críticos. Recibir un regalo por parte de un proveedor en la etapa de una licitación, nos pondría en riesgo muy alto.

• Ejemplo: Licitación con una entidad de gobierno que se perdió por haberse ido a comer con uno de los contendientes.

3. ¿Existe algún monto máximo del regalo que pueda recibir?

• Comentario & Caso: Uno de mis proveedores sabe que soy fan de la Selección Nacional y como regalo navideño me envía el jersey autografiado por cada jugador. Me asegura que no tiene un costo, ya que no está a la venta en el mercado. ¿Lo debería aceptar? No. Si bien es cierto que no está a la venta, no significa que su costo sea cero. De hecho, este tipo de regalos es de los más arriesgados, porque su valor es de apreciación. Es decir, es un regalo de arte. Por lo cual, no deberías aceptarlo.

4. ¿Quién debe aprobarlo?

• Comentario: El recibir algo de valor se debe transparentar, se debe reportar y comentar con los líderes de la empresa, con la oficina de Compliance y Legal. El hecho de recibir un regalo porque es época navideña, no es argumento suficiente. Sin embargo, si el negarte a recibirlo es prácticamente imposible; pide autorización previa. De lo contrario, se podría presumir un incumplimiento.

• Ejemplo: Casos de Fiestas Decembrinas en las que los regalos aceptados se rifan entre los empleados.

5. No sabía de todas las reglas y ya acepté un regalo, ¿qué puedo hacer ahora?

• Comentario: Reporta la situación con tu jefe o con su jefe. Pero no te quedes con esa información pensando que se olvidará.

• Ejemplo: Caso de investigación por actos de corrupción (caso real).