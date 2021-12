Las reglas de oro de la etiqueta británica:

Gabriella Morales-Casas, colaboradora de realeza y etiqueta real. Royal specialist de Vanidades, Univisión y Netflix Latam, editor at large de Caras México. // IG: @gabriellamoralescasas // TW: @elprincipado

Rupert Wesson, director de etiqueta de Debrett’s 1769. Empresa que resguarda la guía de protocolo más antigua de la Inglaterra y la base de datos del linaje aristocrático de toda la Gran Bretaña.

TW: @Debretts // IG: @debretts1769

Sobre Debrett’s:

• Es una empresa británica editorial y autoridad en etiqueta y comportamiento, fundada en 1769 con la publicación de la primera edición de “The New Peerage”, la base de datos de las familias nobles de la época (reinado de George III, “el rey loco” de los Hannover).

• La empresa toma su nombre de su fundador, John Debrett, quien publicó el libro tras conectar todos los árboles genealógicos conocidos desde tiempos de Charles II tras la restauración de la monarquía, precisamente con el fin de que, si volviera a suceder una revolución, no se perdiera la información sobre los linajes británicos.

• Actualmente todo se encuentra online y se accede por membresía.

¿Qué publican?

• Además de los libros de Las Guías de la Nobleza (Guides to Peerage) divididas en baronazgos, baronetazgos, condados, ducados y marquesados pasados y presentes desde 1769, publican guías de protocolo y etiqueta para los negocios, las redes sociales e incluso para “tratar con defraudadores telefónicos” y, desde luego, libros de modales que actualizan cada determinado tiempo.

• Ejemplo: “The A to Z of Modern Manners”, “The Guide for the Modern Gentleman”, “The Guide for Hosting and Entertaining” y el más vendido: “Wedding Handbook”.

¿De dónde viene la etiqueta?

• De la corte de Luis XIV y aunque permeó en toda Europa, tuvo su mayor arraigo en la Inglaterra georgiana por la afición de la reina Charlotte (George III, S XVIII) a las fiestas aristocráticas para mantenerse ocupada.

¿Por qué la Gran Bretaña es el único país que se la toma en serio al día de hoy?

• Por imperialismo, tras la muerte por infarto del rey Edward VII (era bebedor y buen comedor), el rey George V y la reina Mary de Teck heredaron una corte muy cara, exquisita y llena de deudas… su austeridad se tornó famosa, pero lo más importante para ellos era permanecer fieles a la tradición de los reyes. Ellos fueron los últimos reyes que estaban convencidos de que el monarca y dios estaban unidos por un lazo divino y no por “el accidente de nacimiento”, con ello, quedó claro que las formas eran lo único que los hacía físicamente distintos.

¿Por qué importa la etiqueta?

• Para los británicos es una forma de vida.

• “Is all about manners”, dice el blog de Debrett’s al respecto del comportamiento social, que en la psique británica implica respetar al otro, ponerse en su lugar, ser empático y no pasar por encima de las personas.

¿Por qué Debrett’s es autoridad en etiqueta y protocolo?

• Por ser la empresa más antigua de etiqueta y orden de precedencia de la Gran Bretaña.

• En el país hay numerosas escuelas e institutos de mayordomía, protocolo y etiqueta para servicio, corporativo o etiqueta personal, y en cualquier caso, todas toman preceptos de Debrett’s.

¿Quién decide los protocolos de la familia real?

• La reina Isabel II decide los protocolos y moderniza las tradiciones en conjunto con su household, la costumbre es que Lord Chamberlain y su jefe de staff (Chief of the Royal Households) presenten una lista y ella “palomee” o bien pida que se cambien ciertos protocolos que ellos deben avisar al staff.

• No existe un manual público, pero sí uno interno que solo ella puede alterar.

Las reglas de oro de la etiqueta británica:

• *Treat friends and strangers alike and always with the same level of courtesy

• (Trata a los desconocidos como si fueran tus amigos, con el mismo nivel de cortesía)

• *Be the first one to reach out and say hello to strangers

• (Sé el primero en presentarte y saludar a los extraños).

• *Seek to put people at their ease, especially when first meeting them.

• (Asegúrate de hacer sentir cómodos a los demás, especialmente si es la primera vez que los conoces).

• *Learn people’s names on first meeting them. Take time commit their name to memory and use it in conversation

• (Apréndete el nombre de las personas cuando te las presentan. Comprométete a nombrarlos durante la conversación y a no olvidar sus nombres).

• *Prioritise other people’s needs over your own

• (Prioriza las necesidades del otro sobre las tuyas).

• *Formality is a great way to convey respect but it should always be matched with warmth

• (La formalidad es un gran vehículo para fomentar el respeto, pero siempre debe equilibrarse con calidez)

• *Value people’s time. Be careful not to waste it and always thank them for sharing it with you.

• (Valora el tiempo de la gente, sé cuidadoso en no desperdiciarlo y siempre agradéceles por compartirlo contigo).

• *When you talk about others say only those things that you would be prepared to say if they were listening

• (Cuando hablas de otras personas en su ausencia di solo las cosas que estarías dispuesto a decir si los tuvieras enfrente).

• *In conversation, listen carefully and reply thoughtfully. Seek to understand what is being said and what is being meant before responding

• (Si estás en una conversación escucha cuidadosamente y piensa antes de hablar. Asegúrate de entender claramente lo que se está tratando antes de responder).

• *Making an effort is a great way of conveying respect and courtesy.

• (Esforzarte es una gran forma de ganarte el respeto y la cortesía de otros).

• *Focus your attention on those present.• (Enfoca tu atención en las personas con las que estás presente).• *Dress well• (Vístete bien).• *Give compliments and look for opportunities to express gratitude.• (Otorga cuoplidos y busca oportunidades para mostrar tu gratitud).• *Smile• (Sonríe).

Otras posibles preguntas:

• ¿Por qué los berrinches en los niños son considerados “de plebeyos”?

• ¿Qué es “vestirse bien”, para un inglés con buena etiqueta?

• ¿Ser muy coloquial en tu conversación es falta de etiqueta?

• ¿Hasta dónde la “autenticidad” de una persona se considera falta de etiqueta?

• ¿Qué tan cierto es que no puedes mirar a los ojos a la reina Isabel II si ella no te mira primero?

• ¿Harry es un rompedor de protocolos?

• ¿Qué sabes de la “etiqueta” mexicana?