Errores en la crianza de los hijos

• Cuentahabientes, les voy a preguntar algo muy fuerte, pero que quiero que sean lo más sinceros posibles… ¿Creen que sus papás fueron los mejores padres que pudieron tener?

• Si constestaron sin dudar, que sí, ¡felicidades! Y si contestaron que no, ¡aguas! Porque es momento de revisar qué cosas no quieren repetir en la crianza de sus hijos.

• Y es que siendo honestos, nosotros aprendimos a ser papás, de nuestros propios padres y si ya detectamos que hay cosas que no están bien en nosotros, a la mejor es necesario echar un vistazo en qué patrones estamos repitiendo.

Para hablar del tema trajimos a tres de nuestros especialistas más picudos en crianza, para que cada uno nos diga, cuáles son los principales errores que cometen los papás a la hora de criar.

Errores en la crianza de los niños pequeños (de bebés a los 5 años) desde el punto de vista pedagógico – Vidal Schmill

1. 1.Inmovilizarlo (entamalarlo) en un afán de contenerlo. Sólo hay que cargarlo y contenerlo con un abrazo suave y seguro. Cuando crece el error es impedir que gatee, impidiendo la maduración motriz y el equilibrio entre los hemisferios cerebrales.

2. Abrigarlos en exceso, impidiendo que su cuerpo regule su temperatura. “Sweater: prenda que usa el niño cuando a la mamá le da frío”

3. Dormir en la misma cama con ellos(ellas) sin propiciar la autonomía del sueño, por más de 6 meses. Es recomendable tenerlo en el mismo cuarto con una cuna a la mano. No lo acostumbren a dormir con luz. Besarlo y acariciarlo en exceso puede espabilarlo. Mismos canturreos, mismo lugar, hora similar. Crear rutina.

4. No lactar cuando esto es posible. Esto afecta el desarrollo y madurez de los músculos y nervios requeridos para el habla y otras funciones básicas.

5. “Dejarlo llorar para que haga pulmones”. No cargarlo y contenerlo. Cólicos (cuidar su dieta) Llora por demasiado ruido o luz y no puede dormir. No puede dormir, está húmedo. ¿Sed? ¿hambre? (aunque no sea “su hora)

6. Obligar a comer al niño(a). En lugar de decir “no quiere comer” mejor enfócate en “no tiene hambre” Probablemente no coma porque no le permites tener hambre. Tal vez está a punto de enfermarse y el cuerpo lo sabe. Está o acaba de estar en un estado emocional intenso. Tal vez ya no le guste lo que le estás ofreciendo o la cantidad es excesiva.

7. Contradecirse y descalificarse quienes lo educan. Pareja, abuelos, tías, tíos, etcétera. Pelear frente a ellos creyendo que “no entienden”. No filtrar las pláticas de adultos cuando hay niños presentes.

8. Pegarles para buscar su obediencia. Asustarlos para buscar su obediencia. Ponerles “etiquetas” o adjetivos peyorativos para buscar su obediencia. Insultar o descalificar, herir con tus palabras buscando una “buena conducta”.

9. Hacer por ellos lo que ellos deberían hacer por sí mismos(as). “Inutilidad aprendida”

10. Enchufarlo a la tableta, celular, videojuegos, TV para que no “me de lata”

Errores comunes de los padres según Aura Medina (tema heridas):

1. Creer que es malo apapachar demasiado a los bebés, abrazarlos

2. Etiquetar a los hijos, incluso cuando la etiqueta es “buena” esto limita la posibilidad de manifestar quien realmente son

3. Tener preferencias entre ellos

4. Ser muy rígidos o demasiado permisivos, no establecer límites flexibles, de acuerdo con lo que realmente se necesita

5. Enfatizar lo que hacen sobre lo que son, apreciar más sus logros y no su ser

6. Usar las comparaciones creyendo que eso los motiva

7. Expectativas demasiado altas

8. Usar a los hijos como terapeutas

9. Querer ser amigo de ellos

10. Creer que los hijos aprenden de lo que les decimos. Nuestros actos son los que gritan

10 errores más comunes según Julia Borbolla:

1. Sobreproteger

2. Disciplinar con gritos o amenazas

3. Actuar como “asistente” del niño (recordarle deberes, conseguirle la tarea, etc etc )

4. Olvidarse de “cacharlos en el acierto “ en vez de en el error

5. “Ventanearlos con familiares o amigos

6. Victimizarse ante ellos

7. Desacreditar al otro padre

8. Etiquetarlos como desobedientes o “tremendos “

9. Tenerles miedo

10. Tenerles lástima