Las consecuencias de criar hijos tiranos

Julia Borbolla, psicóloga. Creadora de los proyectos Antenas y Escudo de la Dignidad

TIRANO: Que abusa de su superioridad, de su fuerza o de su poder en su relación con los demás.

¿Por qué surgen los niños tiranos?

● Ningún padre desea formar hijos tiranos; sin embargo, estos surgen precisamente por una mala crianza.

● Los padres que sobreprotegen, que son complacientes y que tienen miedo de que sus hijos no los quieran son los creadores de este fenómeno.

● Después de haber vivido como hijos la ley de “la chancla” o de las nalgadas

No conocen otra forma de educar y al querer evitar lo mismo que ellos pasaron, se convierten en todo lo contrario.

● Los niños, al ver el poder que tienen se vuelven exigentes.

● Prueban su poder constantemente “No me tomo la leche en vaso rojo, solo en el azul” y la mamá corre a cambiarle el vaso.

● Aunque los niños tiranos disfrutan con el poder que sus padres les han dado, al mismo tiempo sufren porque internamente necesitan límites, necesitan dirección y sabe que se espera de ellos.

● Esto no significa que cuando los papas quieren limitarlos, ellos se muestren indiferentes o rebeldes “Me vale que me quites el celular” o bien “Si no me regresas mi celular me aviento por la ventana”.

¿Cómo es un niño tirano?

• Los hijos tiranos generan miedo y a la vez mucho coraje a sus padres quienes tampoco se atreven a descargar su enojo en ellos, por lo que suelen pelear entre la pareja y culparse uno al otro por las reacciones de los hijos.

• Se muestran agresivos con la autoridad

• Un hijo tirano usurpa el rol de los padres y pone a los padres en el rol de hijos, es decir, son niños a los que se les tiene “precaución” por miedo a que se enojen o hagan berrinche.

• Tienen muy poca tolerancia a la frustración.

• Tienen muy poca capacidad de demora, lo quieren todo enseguida.

• Cuando estos niños se vuelven adultos son prepotentes, agresivos y sobre todo son personas con muy poca empatía y baja autoestima que ocultan con aires de superioridad, como si siguieran siendo los “reyes de la casa”.

7 TIPS PARA NO CRIAR HIJOS TIRANOS:

1. Pon límites. Estos no deben ser amenazas o represalias, simplemente condiciones para obtener beneficios. “Si terminaste la tarea puedes usar la Tablet media hora”.

2. Sé firme y no claudiques en la regla o condición que pusiste.

3. Los niños necesitan cierta dosis de adversidad para que se vayan entrenando para la vida fuera de casa.

4. No esperes que tu hijo acepte con gusto estas nuevas condiciones, es normal que al principio quieran boicotearlas; pero si te mantienes firme captaran el mensaje de que no cederás.

5. Sé valiente al educar. Un niño tirano genera miedo, amenaza con hacerse daño o hacerlo a los demás, empeora al principio de ponerle límites, pero como tota curva de normalidad, sube sus berrinches y poco a poco los va bajando y se va resignando.

6. Evita pensar el típico “Pobrecito” Piensa que más vale que tus hijos lloren por tu causa por disciplinarlos, a que tu llores por causa de ellos cuando crezcan.

7. No cedas tu autoridad, tú eres quien manda y eso le hace bien a tu hijo aunque parezca que no.