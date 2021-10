Darren Weeks, es el educador financiero más destacado de Canadá, coautor, socio y asesor por 17 años de Robert Kiyosaki. Mejor conocido como el 'Padre Rico canadiense', es autor del libro “El Arte de Recaudar Capital”. Fue dueño de la empresa Fast Track en Canadá desde 2001 con reconocimiento en el “Profit List” como una de las empresas con mejor crecimiento durante 3 años consecutivos. Ha comprado más de 5,000 propiedades. Ha recaudado más de 500 millones de USD en inversiones. Coautor con Robert Kiyosaki de "Más Importante que el Dinero”. Rompió el record mundial de Cashflow con 2,542 personas en 2017 en Puebla. // IG: ficm_mexico // Fb: @freedominvestmentclubmexico

CREAR RIQUEZA A TRAVÉS DE NEGOCIOS E INVERSIONES BASADOS EN EDUCACIÓN FINANCIERA ES UNA DE LAS FILOSOFÍAS DE DARREN WEEKS.

Sobre Darren:

• Cuando Darren tenía seis años, ya quería ser rico, así que empezó a hacer cosas que eran diferentes o fuera del alcance de un niño de su edad, empezó a invertir en la Bolsa de Valores a los 10 años.

• Así, logró reunir el dinero y comprar su primer coche cuando tenía 15 años.

• Sin embargo, en su mente siempre estuvieron los pensamientos de sus padres quienes le decían que “si quería ser rico tenía que ir a la universidad y conseguir un trabajo”.

• Durante sus años de universitario siguió haciendo negocios y ahí fue cuando compró su primera propiedad, pero cuando se graduó de la universidad sus calificaciones eran tan bajas que no podía conseguir un trabajo.

• Le desilusionó muchísimo terminar una carrera universitaria y no poder ni siquiera conseguir un trabajo, así que después de la universidad empezó a invertir y pudo comprar alrededor de 10 propiedades, y después de eso fue cuando leyó el libro de Robert Kiyosaki, “Padre Rico, Padre Pobre”.

• Darren es conocido como el “Padre Rico canadiense” porque se dedica a ser conferencista, educador financiero y a participar en proyectos para enseñar a las personas a “hacer que el dinero trabaje para ellas”, carrera que empezó en su país natal Canadá.

¿Cuál es la primera instrucción que recibimos del dinero?

• La primera instrucción que recibimos del dinero es: toma hijo, ten este dinero para ir a la tienda. La primera instrucción es gastar!

¿Cuál es nuestro primer contacto con el dinero?

• Gasto

¿Quién nos enseña de finanzas?

• El 90% de la información que tenemos sobre dinero, la obtenemos de casa.

¿Quieres ser rico?

• El GRAN IMPEDIMENTO para que la gente haga crecer su dinero y tener riqueza está en que el pensamiento ha sido mal orientado, ya que desde niños nos enseñan que para progresar debemos ir a la Universidad, lograr un título y trabajar diario arduamente, pero sin hacernos ver el valor del dinero y de la diversificación de este.

• Este no es solo un problema en México, he viajado por todo el mundo y es lo mismo en todas partes. No hay educación en lo que respecta al dinero, la gente trabaja muy duro, pero no saben realmente nada sobre el dinero. Trabajan toda su vida y no ven real- mente un fruto para retirarse a tiempo y gozar de lo que obtuvieron.

• Emprender o invertir no debiera ser un sueño de unos pocos, sino una práctica que mucha gente debería llevar a cabo.

• Más gente debería conocer el valor del dinero y tener libertad financiera.

La clave del éxito: Hacer lo que nadie más hará:

• Aunque para muchos todo en la vida ya está hecho o dicho, la clave del éxito radica en hacer lo que nadie más hará.

• Una de las cosas que ha aprendido en la vida es que la mayoría de la gente no sigue recomendaciones en general, casi siempre piensan en hacer lo contrario o dudan, pero quienes se animan a seguir consejos o se dejan guiar son quienes realmente tienen éxito y eso se traduce simplemente en hacer algo que no pensarías o que nadie más haría.

• Para hacer lo que nadie más hará, lo primordial es cambiar la mentalidad.

• Si no quieres cambiar, entonces no tiene sentido hablar de emprendimiento, bienes raíces, negocios, inversiones, porque no comprenderás nada y solo lo verás como una pérdida de tiempo, entonces, todo es mentalidad, estar al cien por cien es el primer paso.

¿Se puede emprender con poco dinero?

• Sí, si quieres empezar a aprender sobre dinero o invertir con un poco de dinero, la mejor manera de hacerlo es averiguando lo que otras personas han hecho con éxito.

• Esa es la mejor manera de aprender.

• Desafortunadamente, la mayoría de los padres no sabe mucho sobre dinero así que pueden transmitirle muy poco a sus hijos.

• Entonces realmente necesitas cambiar tu entorno y comenzar una red con personas que tienen la misma educación financiera o un poco más que nosotros.

TIPS PARA MEJORAR TU RELACIÓN CON EL DINERO:

• Haz las paces con el dinero.

• Identifica tus patrones mentales con el dinero.

• Aprende las reglas del juego del dinero.

• Acércate a tus resultados, relacionándote con gente que está donde tú quieres estar.

• Genera activos (todo lo que pone dinero en tu bolsa) y disminuye los pasivos (todo lo que saca dinero de tu bolsa).

• Reprograma las instrucciones de dinero, o sea, todos tus resultados financieros es lo que piensas de él, si modificas las instrucciones de dinero generarás nuevos resultados.

• Las instrucciones de dinero de los ricos son muy diferentes a las instrucciones de dinero de los pobres, crea instrucciones de dinero de los ricos.

• La información de cambiar tu relación respecto al dinero está en todas partes, lo más valioso es lo que haces con esa información.

• Hoy en día hay miles de asesores y coaches financieros que tienen mucha información pero pocos resultados, acércate a quienes dicen y demuestran con resultados lo que dicen.

La educación financiera podría cambiar un país

• Hay tanta gente, emprendedores y dueños de negocios que trabajan tan duro y realmente lo hacen. Lo único que necesitan es capital extra para poder hacer crecer sus negocios, pero los sistemas bancarios, o los sistemas financieros no tienen esa ayuda disponible, si esa ayuda estuviera disponible aumentaría la cantidad de empleos que estas empresas podrían ofrecer.