Alec Baldwin: Qué pasó y otros trágicos accidentes en la historia del cine

¿Qué pasó?

• El pasado viernes, en el Rancho Bonanza Creek, un famoso set de rodaje de Estados Unidos, durante la filmación de la película “RUST”, el actor Alec Badlwin disparó un arma de utilería que mató a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, de 42 años e hirió al director de Joel Souza, de 48 años, quien fue llevado de ambulancia a otro hospital, donde fue dado de alta después de ser atendido.

• NADIE ha sido arrestado por el caso ni tampoco se han presentado cargos, informó el despacho del sheriff. Los investigadores están interrogando a los testigos.

• ALEC fue avisado de que la pistola de utilería que utilizó no tenía balas, según la declaración jurada en poder del tribunal del condado de Santa Fe. “PISTOLA FRÍA”, gritó el asistente de la producción, Dave Halls, cuando le pasó a Baldwin el arma, como se conoce en la jerga cinematográfica las pistolas que no cuentan con munición real.

• Ayer, en el sitio web change.org se pide la prohibición de las armas de fuego reales en los rodajes y la mejora de las condiciones de trabajo de los equipos de filmación.

¿Qué ha dicho Alec Baldwin?

• A través de twitter escribió: “Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él ya su familia. Mi corazón está roto”.

• Además, decidió cancelar todos sus proyectos y retirarse de la exposición pública.

Los alarmantes hallazgos en el set de “Rust":

• Los investigadores descubrieron graves fallas en las medidas de seguridad para el manejo de este tipo de dispositivos.

• Lo primero que alarmó a los detectives es que la pistola que mató Hutchins había sido utilizada por los miembros del equipo fuera del set “para divertirse”.

• El arma puede incluso haber sido cargada con balas reales cuando se utilizó para lo que era esencialmente la práctica de tiro.

• Múltiples fuentes relacionadas con la producción de la película dijeron a TMZ que el arma fue disparada en reuniones fuera de horario, lo que podría explicar cómo una munición real terminó en la cámara del arma.

• Otra fuente que estaba en la locación dijo al medio estadounidense que cuando la policía llegó encontró munición real y cartuchos de fogueo almacenados en la misma zona, donde podría haberse producido la confusión fatal.

• Antes de que Baldwin disparara, el arma pasó por las manos de otras dos personas en el set: la jefa de armas y un ayudante de dirección.

• En los días previos, hubo señales preocupantes en cuanto a la seguridad en el set. Dos miembros del equipo dijeron a Los Angeles Times que el doble de Baldwin había disparado dos veces el 16 de octubre con un arma que le habían dicho que estaba “fría”.

• Horas antes del rodaje del jueves, varios miembros del equipo abandonaron la producción en protesta por lo que consideraban condiciones deficientes y trabajo no remunerado.

• Hannah Gutierrez-Reed, de 24 años, era la jefa de armas de la producción y semanas antes de la tragedia adminitó que no estaba segura de estar preparada para el trabajo. “Estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada, pero al hacerlo, todo fue muy bien”, declaró en una entrevista en el podcast Voces del Oest el mes pasado.

• También admitió en el podcast que cargar balas de fogueo en un arma era lo que más le asustaba porque no sabía cómo hacerlo.

Sobre Halyna Hutchins:

• Tenía 42 años

• Era la directora de fotografía de la película

• Nació en Ucrania y creció en una base militar soviética en el Círculo Polar Ártico.

• Estudió periodismo en Ucrania y cine en Los Ángeles.

• Graduada en 2015 en el American Film Institute, fue nombrada "estrella emergente" por American Cinematographer en 2019.

• Fue directora de fotografía en la película de acción de 2020 'Archenemy', protagonizada por Joe Manganiello.

¿Qué es un arma de fuego de utilería?

• Son armas reales modificadas para usarse con balas de salva o de fogueo, a las que se les cambia el resorte y se les pone un tapón, lo exige la Sedena en México, y en Estados Unidos se pone un perno atravesado para que no se puedan utilizar balas reales.

• Su función es ser un tapón hueco que se enrosca al cañón y queda como un tornillo hueco para que por este salga el flamazo, esto hace que los gases que generan las salvas, tenga el retroceso del carro del arma y entre la otra bala.

• La DIFERENCIA entre el arma real y un arma de utilería o fogueo es el cartucho. Mientras que un arma expulsa un proyectil al detonarse la pólvora que contiene, un cartucho NO tiene un proyectil.

• Al dispararse la pistola, se genera un ruido y una explosión, pero no se expulsa una “bala”.

• El arma de utilería genera una llamarada con expansión que sale a una velocidad muy alta por la boca del cañón. Eso es lo que las hace parecer tan reales en las películas.

¿Qué son las salvas? ¿Pueden matar?

• Una salva es una especie de cartucho de arma que contiene pólvora pero no tiene bala.

• A pesar de esto, puede herir gravemente e incluso matar a una persona si está cerca

• Las salvas expiden pólvora y gases calientes fuera del frente del cañón en forma de cono.

• Esto es inofensivo en largas distancias, pero la explosión puede herir gravemente a alguien si está demasiado cerca.

El 1 y el 2 son munición real, la primera de revolver la 2 de pistola automática y el 3 es una salva, esta última es la que se usa en rodaje

¿Por qué no se usan pistolas de juguete?

• Porque simplemente no parecen reales, son más livianas y se manejan de manera diferente con lo que en las tomas más cercanas se vería la diferencia.

• Por eso se utilizan armas reales, que un técnico especializado, que siempre debe estar presente en el set.

¿Quién es responsable de las armas en el set?

• Generalmente un armero, o maestro en armas, supervisa todas las armas que se usan en una producción.

• Esto puede implicar todo, desde seleccionar los objetos correctos para un cierto periodo en la historia a cuidar las armas en el set y asegurarse de que los actores y extras las usen de forma segura y adecuada.

• Es un puesto relativamente nuevo en la historia de las producciones fílmicas que se remonta a la década de 1980.

• Antes de esto el supervisor de utilería se encargaba de todo.

• Recientemente se ha vuelto más común tener especialistas.

¿Cómo se convierte alguien en armero?

• No hay un camino formal, pero es común que haya pasantías y periodos como aprendiz, así como antecedentes de trabajo el ejército, la policía o empresas de seguridad, además de trabajo en el departamento de acrobacias de producciones cinematográficas.

• Los armeros deben apegarse a las leyes estatales y federales y tener permisos operativos adecuados.

¿Cuáles son las reglas para las armas de fuego en un set?

• El armero debe estar en el set cuando se usa un arma.

• Las indicaciones de la Asociación Actors’ Equity señalan:

• Antes de cada uso, asegúrense de que el arma ha sido probada fuera del escenario y después prueba hacer un tiro tú mismo.

• Observa al encargado de utilería revisar los cilindros y el cañón para asegurarse de que no hay objetos externos o cartuchos de fogueo dentro.

• Otra de las indicaciones señala que toda la carga de las armas debe ser realizada por el supervisor, armero o personas experimentadas que están trabajando bajo su supervisión directa.

• Todas las armas son revisadas antes de que se coloquen las salvas en ellas … Las salvas nunca están cargadas hasta el último momento, cuando todo el equipo de producción está en sus posiciones, para que el armero sepa exactamente dónde estará cada uno de manera que nadie esté caminando por zonas peligrosas.

OTROS CASOS

THE CAPTIVE (1915)

• Las muertes relacionadas con armas de fuego se remontan a los inicios del cine, cuando el extra Charles Chandler recibió un disparo en la cabeza en 1915 durante el rodaje de la película de Cecil B. DeMille El cautivo (The Captive).

• Murió después de que una bala se quedara en un rifle después de que los soldados dispararan a una puerta con munición real para dar más realismo a la escena.

BRANDON LEE

• Película: El cuervo, en el set de grabación del filme hace 28 años.

• Brandon Lee, hijo del actor y cineasta Bruce Lee, encarnó al icónico Eric Draven quien en el filme regresa de la muerte para cobrar venganza.

• Qué pasó: El 31 de marzo de 1993, mientras se rodaban las últimas escenas de El cuervo, Brandon Lee recibió un disparo del actor secundario Michael Masse, quien accidentalmente accionó una Magnum 44.

• Masse manipuló el arma sin saber que había una bala de fogueo.

• Después de recibir el disparo, tal como estaba previsto en el guion, Lee cayó de inmediato hacia atrás, y el rodaje continuó.

• Sin embargo, al ver que Lee no se incorporó, Alex Proyas, director de la película, dio la orden de ‘corte’. De inmediato se acercaron al cuerpo del actor y se percataron de que estaba inconsciente.

• Brandon Lee fue trasladado de inmediato al hospital, pero después de 12 horas y tras recibir aproximadamente 30 litros de sangre en transfusiones murió a causa de una hemorragia interna.

• Debido a la gravedad de la herida provocada por la bala, el cuerpo de Lee no fue capaz de asimilar el volumen de sangre que se le suministró.

• Qué dijo la investigación: De acuerdo a la investigación, las autoridades concluyeron que el suceso fue negligencia de algunos integrantes del filme, sin embargo nunca se pudo señalar a un culpable. Como parte de la película, era necesario que el arma tuviera balas de salva, sin embargo en lugar de conseguirlas, los involucrados decidieron fabricarlas de forma manual. Un fallo en el vaciado de la pólvora de las municiones derivo en que una no quedara vacía en su totalidad, lo que provocó la detonación.

• Declaraciones de la familia por el caso Baldwin: La familia publicó a través de Twitter: “Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins, con Joel Souza y todos los involucrados en el incidente de “Rust”. Nadie debería morir nunca con un arma de fuego en un set de filmación”.

VIC MORROW:

• Vic Morrow y dos niños, Myca Dinh Le y Reneé Shin-Yi Chen, murieron durante las filmaciones de La dimensión desconocida.

• Qué pasó: El incidente ocurrió durante la filmación de una secuencia, en la que el personaje de Morrow tenía que meterse en el agua junto a dos niños y llevarlos de la orilla hasta el otro punto. En medio de esta escena debían darse decenas de explosiones que desafortunadamente alcanzaron al helicóptero, que también haría parte de la secuencia. La aeronave se desplomó de inmediato, el actor y los dos niños murieron al instante.

• Morrow y uno de los niños fueron decapitados por las hélices del helicóptero, mientras que el otro menor fue aplastado.

• El caso, lógicamente, acabó en juicio y el director John Landis fue acusado de homicidio involuntario, aunque nadie pasó por la cárcel.

EL CASO DE FLAVIO PENICHE:

• Flavio Peniche, hermano menor de Arturo Peniche, protagonizó una tragedia cuando mató por accidente a un compañero de trabajo al filmar una película en 2003.

• Qué pasó: El lunes 15 de agosto de 2003, cuando grababa una escena de acción, Flavio Peniche mató de un disparo a un extra de la cinta "La Venganza de la Alacrana". Las balas que se habían usado en el rodaje eran reales.

• El extra, conocido como "El flaquito" murió horas más tarde en el hospital, aunque Flavio trató de salvarlo pero toda ayuda fue inútil, en aquel entonces Peniche fue citado y encarcelado por las autoridades de Morelos.

• Sus abogados lograron demostrar que había sido un accidente y pagaron la fianza de 40 mil dólares para enfrentar el proceso en libertad.

• Las autoridades mexicanas buscaron al productor de la película, Eduardo Martínez Sánchez, y a un utilero que era de su confianza, conocido como “El Cepillo” a quienes nunca encontraron, por lo que Flavio fue quien tuvo que encarar a la justicia solo.

• El drama de Peniche acabó luego de 14 años en la que todas las semanas iba a un reclusorio a firmar su libertad condicional.

ART SCHOLL EN "TOP GUN" (1986)

• El piloto acrobático, Art Scholl quien tenía una gran trayectoria en el cine, murió a los 53 años, mientras hacía su trabajo en el set de filmación de la renombrada película de Tony Scott y protagonizada por Tom Cruise.

• El piloto había sido contratado para grabar algunas escenas desde el aire.

• Sin embargo una maniobra marcada en el guion se salió de control y cuando el actor dio un giro de 180 grados con su avión, nunca pudo recuperar su posición inicial y terminó estrellándose contra el océano.

• La película fue dedicada a su memoria.