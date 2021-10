Uno de cada tres limones en el mundo es mexicano ¿Y el beneficio?

Uno de cada tres limones que se consumen en el mundo se produce en México, sin embargo, los productores son los que menos ven los beneficios económicos de esto, así lo señaló el coordinador del proyecto Economías Inclusivas de Oaxaca, Miguel Torres en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Torres detalló que, en el caso específico del limón persa, una especie sin semilla, con mucho jugo y por ende bien valorado, cuenta con una cadena de valor en la que intervienen hasta siete eslabones, sin embargo, es el mismo desde su cosecha hasta la venta.

Es decir su precio no tienen que ver con su transformación como producto final en la cadena de valor, sino con cuestiones estéticas como la cera que se le pone para su conservación y presentación en el mercado, pero sobre todo, con el conocimiento y contacto de mercado.

El experto afirma que en el mejor de los escenarios el productor se queda con el 10% del producto, en tanto el vendedor final se queda hasta con el 68% del mismo, una diferencia abismal que no beneficia a quienes realizan el trabajo más pesado.

Asimismo, señala que los propietarios de la tierra suelen ser hombres, y pensamos en la agricultura como una labor encabezada por ellos, pero son las mujeres las que conforman muchas veces las unidades de trabajo familiares y son ellas las que trabajan, pero son invisibilizadas.

Por ello, resaltó que en Empresas Inclusivas de Oaxaca buscan cambiar la mirada hacia la agricultura, en una mirada local, en la medida de sus necesidades, y trabajar desde diversas aristas en el tipo de inversión que se necesita en cada una de estas comunidades productoras, pues afirma que el gobierno no apoya este tipo de proyectos, los grandes inversores no quieren arriesgar, y la banca tradicional no presta a colectivos.

Asimismo enfatizó en la importancia de modificar nuestros gustos de consumo, pues una fruta o verdura por una sola mancha deja de ser estéticamente llamativa pero detrás de ella está el mismo trabajo, por lo que desecharla implica dejar fuera del comercio a los productores en pequeño.

Finalmente reconoció la labor de Oxfam México y otros organismos que buscan generar redes de apoyo a los productores para no enfrentar solos el sector comercio que es tan rudo, concluyó.