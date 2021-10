En la UNAM hay una enorme vocación social; no es individualista: José Narro

La UNAM no es individualista, no forma estudiantes egoístas, al contrario, hay una enorme vocación social y tiene un gran compromiso por los asuntos y problemas de la sociedad entera, así respondió en Así el Weso, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, a las críticas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la institución.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el exrector negó contundentemente que la máxima casa de estudios se haya “derechizado y neoliberalizado”, como lo afirma el jefe del Ejecutivo, pues señaló que la Universidad tiene sus objetivos claramente señalados y que procura cumplirlos a cabalidad, con pluralidad y respeto.

Narro Robles destacó que el presidente falla y falta a la verdad de la UNAM con dichas declaraciones, pues aseguró que la Institución está abierta a todas las corrientes de pensamiento e ideologías, así como formas de pensar, entender y trabajar.

“La UNAM es el crisol de la plurarlidad, de la heterogeneidad, de la diversidad nacional y ahí radica parte de su fortaleza”, resaltó.