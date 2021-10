Evan Marc Katz, considerado el mejor entrenador personal para mujeres inteligentes, fuertes y exitosas. Es autor de los libros: Why You ́re Still Single, Believe in love, Why He Disappeared. Su trabajo se ha publicado en cientos de medios de comunicación, incluidos Today, The New York Times, Wall Street Journal, Time, USA Today y CNN. Desde 2015, el blog de Evan tiene más de 30 millones de lectores. 12,000 mujeres se han graduado de Love U, su video curso de seis meses que ayuda a las mujeres a entender a los hombres y encontrar el amor.

• 4 de cada 10 mexicanos ha usado una app de citas

• 4 de cada 10 usuarios bajaron la app luego de un rompimiento amoroso

• Esto es lo que buscan en una app

• 34% una relación formal

• 27% encuentro sexual casual

• 20% hacer amigos

• 8% compañeros para determinada actividad

• 2% Relaciones sexuales no convencionales (tríos, orgías)

• 9% Conocer la app

• ¿Cómo les fue en la app?

• Uno de cada tres dice que sus citas no se parecen a sus fotos de perfil

• 6 de cada 10 dicen que tuvieron experiencias regulares

• 2 de cada 10 aseguran que no les fue nada bien

• ¿Qué buscan?

• 28.7% busca a alguien atractivo

• 14.8% se fija en el buen físico

• Sin embargo, 23.8% confesó editar sus fotos para parecer más atractivos.

• Un estudio publicado en PLOS One encontró que las personas que se conocen en línea tienen más probabilidades de querer un compromiso serio, como mudarse y tener hijos.

• Ahí les va una gran verdad: LOS HOMBRES A MENUDO NO SABEN LO QUE QUIEREN

• Ahora, AQUÍ LES VA UN CASO:

• Vivimos en tiempos en los que ligar en línea es lo más común y práctico.

• Muchos de los que están buscando una relación y los que no, se meten al mundo de las millones de personas que navegan en las citas en línea.

• PERO, aquí va este escenario súper común.

• De pronto empiezas a notar que la mayoría de los perfiles de los hombres que te interesan tienen la misma leyenda “busco una relación casual”. Te avientas, conversas con esa persona, cuando menos te das cuenta, ya llevan 3 meses saliendo. Y de pronto, ¿qué pasa? Nada, lo que sabías desde el principio, sólo estaba buscando una relación casual. Y sólo te quedas sintiéndote como la persona más agobiada y sacada de onda. Y empiezan, las miles de preguntas ¿Si están buscando sólo sexo, por qué no van a otros lugares? ¿Debo ignorar a todo perfil que especifique que busca una relación casual?

¿Por qué pasa esto?

• Repito la gran verdad: LOS HOMBRES A MENUDO NO SABEN LO QUE QUIEREN

• Y esto, no debería sorprenderte. La mayoría de los hombres pueden contar una historia sobre cómo no estaban buscando nada serio y luego se enamoraron. Y la mayoría de los hombres pueden contar una historia sobre cómo buscaban el amor, pero descubrieron que se divertían mucho estando solteros. (La mayoría de las mujeres probablemente podrían decir lo mismo).

• Por lo tanto, no debes tomar tan en serio cualquier información en un perfil de citas en línea. No es que NO quiera decir lo que escribió; solo significa que lo decía en serio EN ESE MOMENTO.

• Esto también está de acuerdo con la forma en que actuamos en una cita. Solo porque pensamos que eres atractivo o atractiva y te mostramos un buen momento no significa que realmente estemos INTERESADOS. Simplemente significa que estamos "en el momento".

• Desafortunadamente, la mayoría de las mujeres no están familiarizadas con este concepto hasta que es demasiado tarde.

• Uno de los conceptos más importantes, y frustrantes, que las mujeres necesitan entender sobre los hombres es que la mayoría de las cosas NO TIENEN SIGNIFICADO, más allá de lo que se transmite en el momento.

• El hecho de que quiera una relación seria no significa que quiera una contigo.

• El hecho de que se divierta contigo no significa que te quiera como su novia.

• El hecho de que crea que eres sexy no significa que quiera comprometerse solo contigo.

• Cada vez que piensas que este es el caso, te estás preparando para la angustia.

¿Por qué, por qué, por qué?

• Digamos que él se toma en serio el enamoramiento. Se mete a un sitio de citas y enumera que está buscando matrimonio. Semana tras semana, sale con muchas mujeres atractivas, ninguna de las cuales siente que será su futura esposa. Lo que le deja una serie de preguntas que me gustaría que consideraras:

1) ¿Se supone que NUNCA debes relacionarte con ninguno de ellos? ¿Sin besos, sin juegos previos, sin sexo con alguien con quien no crea que quiera casarse? ¿Crees que el estándar debería ser: las caricias intensas son solo en las relaciones exclusivas, o nada en absoluto?

2) Si SÍ se engancha pero no tiene la intención de comprometerse con una mujer en particular, ¿eso lo convierte en un chico malo?

3) ¿Cómo debería notificarle a una mujer que no va en serio con ella antes de iniciar una relación física? ¿Una advertencia por escrito? ¿O tal vez un discurso que, si bien encuentra atractivo a su cita y con gusto se acostaría con ella durante unas semanas, mientras tanto, continúa activamente persiguiendo a otras mujeres? ¿Cómo va a terminar eso?

4) Finalmente, si él, de hecho, quiere ligar de vez en cuando, ¿significa eso, de alguna manera, que NO está buscando una relación seria?

• Estas son consideraciones reales que pasan por la cabeza de hombres reales que quieren relaciones reales. Pero el hecho de que un hombre aspire a amar NO SIGNIFICA que esté por encima de la lujuria y la pasión que provienen de las aventuras a corto plazo.

Entonces, ¿cómo se supone que los hombres naveguen por este espacio con integridad?

• Eso es correcto. No podemos. Estamos condenados si lo hacemos y condenados si no lo hacemos.

• Puedes sentir que: “Solo quiero que un chico sea honesto conmigo. A veces yo también quiero tener sexo, pero solo quiero saber cuál es mi posición. No quiero lastimar. Debería ser lo suficientemente hombre para decirme la verdad”

• Perdón, los hombres tenemos una verdad diferente.

• La verdad es que nos atraes en este momento.

• La verdad es que no estamos seguros si queremos una relación contigo.

• La verdad es que si te decimos que no sabemos qué va a pasar por la mañana, nunca pasará nada.

• Entonces no decimos nada. Y espero que no te encariñes demasiado.

¿Por qué si un hombre no quiere algo serio no va a sitio fácil para sólo tener sexo?

• Porque es un poco asqueroso. Porque no hay desafío ni conexión humana. Porque en realidad queremos a alguien con quien podamos hablar, desahogarnos y pasar el rato.

• Entonces, aunque podría funcionar para TI si los hombres confusos con el compromiso se limitaran exclusivamente a los asuntos personales de "adultos", en realidad no funciona para los HOMBRES.

• Los hombres buscan sexo y encuentran el amor. Las mujeres buscan el amor y encuentran el sexo.

Las excepciones no refutan la regla:

• Si encuentra esto confuso y quieres aprender a navegar por este campo minado emocional, estoy aquí para ayudarte. HAY buenos hombres por ahí. Hay hombres orientados a las relaciones por ahí. Y a menudo la diferencia entre los jugadores y los que se comprometen eres TÚ. La mujer adecuada en el momento adecuado puede hacer que un hombre quiera dejar de jugar.

Entonces, si ya terminaste de girar con los hombres equivocados y quieres una ventaja con los hombres adecuados,