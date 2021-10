Yo le pedí a la Guardia Nacional que me ayude a mantener el orden donde sea necesario, sobre todo si hay bloqueos en carreteras federales compartió la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en Así el Weso, en el marco de los bloqueos de comisionistas gaseros en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la funcionaria dijo que se tiene qué poner orden, ya que luego de hablar con estas personas los comisionistas salieron a la calle y hicieron un manifiesto de forma violenta "y pues nosotros tenemos qué actuar conforme a la ley, sin lastimar a nadie, pero sí poner un ordenamiento", aclaró.

La secretaria Nahle detalló que los comisionistas de gas LP no están regulados y no aparecen en un directorio, siendo personas que prestan el servicio desde hace mucho tiempo en la zona metropolitana y a ellos se les aclaró que no se pueden aumentar las tarifas ya que están viendo por la economía familiar.

Afirmó que desde el 30 de julio que se estableció un límite máximo del precio porque estaba muy disparado el precio del gas LP, incluso se frenó la inflación, ya que ellos empezaron a aumentar sus ganancias de forma desconsiderada, teniendo hasta 6 pesos de ganancia por kilo.