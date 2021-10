10 errores que debes evitar si te vas a casar en la playa

Priscilla Arminio, Directora de Prisar Weddings and Events

• Puerto Vallarta fue anunciado por la Revista Brides (una de las revistas más importantes para las novias) como el Destino Soñado No.1 para bodas en el mundo.

• Ocupa el 5 lugar en el mundo elegido por las parejas para celebrar este día tan especial.

Sobre Prisar:

• Prisar tienen 16 años dedicados a organizar bodas

• Han planeado y diseñado más de 300 eventos nacionales y de extranjeros.

1. Planear su boda en playa en los meses de julio a septiembre:

• No, es lo peor por la lluvia, el calor y la humedad.

• Anécdota: En una boda subió tanto la marea que el agua llegó hasta la mitad de la recepción, solo veían las bolsas de las invitadas flotando junto a la pista.

2. El pelo curly, wavy o suelto:

• Ninguno de estos estilos de pelo te va a durar en la playa.

• A las dos horas estarás esponjada o sin curlys y te verás cero espectacular

3. Escoger un vestido de novia de manga larga o muy pesado tipo princesa:

• No es lo apropiado, será como traer un horno interno y hasta te puedes desmayar.

4. Querer figuras de hielo:

• No están in y obvio se van a derretir, sin embargo, hay mucha gente que lo pide. No lo hagan

5. Decidir casarte en la playa con tan pocos meses de anticipación:

• El boom de las bodas para 2022 y 2023 está impresionante.

• Tan solo en EU se pronostican 2.5 millones de bodas en el 2022

• Es por eso que las parejas no deben cometer el error de esperarse por que seguro no encontrarán disponible el lugar que más quieren.

6. No hacer un bloqueo de habitaciones en un hotel sede:

• Parte de la experiencia de este tipo de bodas es convivir desde uno o dos días con todos los invitados, en la alberca, la playa, etc.

• Si no haces un bloqueo de habitaciones no se asegura que la mayoría de tus invitados puedan estar divirtiéndose con todos los demás.

7. Enviar tus invitaciones de boda dos meses antes:

• Al menos envía un Save The Date 8 meses antes con el link para reservar habitaciones en el hotel que escogiste.

• Así sabrás si necesitarás aumentar más habitaciones con tiempo.

• Por otra parte, si son invitados a una boda destino, no te esperes a reservar una semana antes

• NO todos los hoteles cuentan con DAY Pass.

8. No promuevas la ida al antro un día antes de la boda:

• La sugerencia es tener un rompehielos de dos horas y párale de contar.

• Las razones son muy sencillas, tendrás a un par de invitados crudos y que llegarán a la mitad de la fiesta si bien te va.

9. Novias que no desayunan, ni comen el día de su boda:

• En ceremonias en playa esto es fatal, se pueden deshidratar y desmayar.

10. No tener una Wedding Planner:

• Sin duda alguien experto hará que no cometas todos estos errores.

• En Puerto Vallarta acaban de formar la Primera Asociación de Wedding Planners y Vendors de bodas AIR, todos con años de experiencia en este destino por lo cual si decides tu boda en playa puedes acercarte a esta asociación y encontrar lo mejor de lo mejor.

Tendencias de bodas en playa:

1. Bodas orgánicas, mucho verde, follajes, paletas en colores tierra y en tonos de azul, trayendo elementos de la naturaleza, lámparas de bambú, etc.

2. Sequel Weddings (bodas que las ceremonias fueron en la pandemia con poca gente en los lugares donde viven y que ahora solo quieren la fiesta y demás experiencias de una boda destino)

3. El mundo nos sacudió por lo cual las parejas buscan conectar con la naturaleza buscando eventos sustentables.

Qué hace interesante casarte en Puerto Vallarta:

1. Sus atardeceres son inigualables

2. La combinación de las montañas con el mar lo hace único

3. La boda destino aquí va más allá de la boda, es tener experiencias inolvidables junto con todos tus invitados, desde una beach party, una excursión en catamarán, experiencias culinarias, etc.