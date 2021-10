Me siento totalmente inocente: Gabriela Dutrénit

"Uno va con mucho miedo a una cita a la Fiscalía, uno no sabe si de ahí sale o realmente es solo para recabar información", así lo expresó la excoordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, A. C. Gabriela Dutrénit; no obstante aseguró, "me siento totalmente inocente" tras su comparecencia de ayer ante la Fiscalía General de la República.

La científica fua citada ante al FGR al igual que seis exfuncionarios, científicos e investigadores de Conacyt a fin de comparecer tras las imputaciones hechas en su contra y de otras 25 personas por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades por 244 millones de pesos que Conacyt otorgó al FCCyT durante seis años.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Gabriela Dutrénit aseguró que fueron recibidos amablemente y aunque no pudieron revistar en su totalidad la carpeta de investigación debido a su extensión de miles de hojas, la Fiscalía se comprometió al envío íntegro y digital de la misma bajo la consigna de confidencialidad.

No obstante, Dutrénit reconoció que el de ayer "fue un paso importante en términos de respeto a sus derechos luego del atropello en su contra y la forma en que se ha manejado el tema en redes".

El señalamiento sigue siendo el mismo señala la científica,"desvío de recursos del Conacyt hacia el Foro Consultivo Científico y Tecnológico"; sin embargo afirmó, "están armando nuevamente la carpeta a fin de definir la acusación, pues el juez del Altiplano dijo que esa acusación no procedía".

La evidencia más importante asegura la científica "es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 17 de agosto pasado, en donde dice que la relación jurídica entre el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, su asociación civil que lo representaba y Conacyt era legal, hasta febrero de 2020 cuando Conacyt cambió su estatuto".

Aseguró que desde 2013 fue auditado por Conacyt y auditores externos, en su caso la coordinación de 2012 a 2014 se hicieron las revisiones correspondientes por lo que aseguró "me siento totalmente inocente...tengo confianza en que va a operar la justicia y la Fiscalía va a revisar la información que aportemos y a va tomar una decisión de acuerdo a derecho".

Y aunque lamentó la campaña contra este grupo de científicos en redes, dijo que se siente cobijada por las comunidades científica, tecnológica, empresarial a nivel internacional.