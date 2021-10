Sistema de justicia atorado a mitad del camino: Edna Jaime

La reforma al sistema de justicia mexicano que inició en 2018 "está atorado", así lo reconoció la directora de México Evalúa, Edna Jame, luego de dar a conocer "Hallazgos 2020", en la que se señala que una de cada cuatro detenciones en México es ilegal.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la titular de México Evalúa reconoció que no había un ámbito con tanto atraso en México el sistema de justicia y recordó la situación que se vivía en os separos, la tortura, persecución con fines políticos -que no han cambiado-, fue una reforma que buscó llegar a fiscalías, policías defensorías, poder judicial, impartidores de justicia en las 32 entidades del país, que no obstante reconoció "está atorada".

Edna Jaime reconoció que es una reforma compleja, pero dijo no nos podemos quedar a la mitad del camino normalizando la impunidad y abuso de los derechos humanos con resultados tan malos.

Sin embargo, dijo, no todo es negativo, resaltó tras ocho años de hacer este informe hay estados que lo están haciendo bien y cada vez lo están haciendo mejor, y los que lo estaban haciendo mal siguen estancados, y de ello es rescatable la planeación, los recursos bien empleados, el avance en disminuir la impunidad, el mejoramiento de proceso de investigación, donde hay planes de persecución claros, todo ello se está materializando lentamente, pues son reformas generacionales que no obstante se pueden quedar atoradas si no se logra que esto importe a todos, pues "estamos hablando de derechos".

Recalcó que "debemos recordar de dónde venimos, de aparatos de persecución criminal que se dedicaban al control político, se fabricaban culpables, su objetivo era ese y no lograr justicia".

Por ello recalcó la importancia de cuidar los procesos clave la detención, defensorías, fiscalías y saber si esto avanza o no.

Hay maneras de mover los indicadores y hacer políticas públicas en las que no obstante el gobierno federal está tendiendo retrocesos.