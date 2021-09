Dr. Carlos Valdés González, Director de Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica. Ingeniero Geofísico por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría y doctorado en Geofísica en la Universidad de Wisconsin-Madison. Ha sido investigador asociado en el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Es autor de numerosas publicaciones científicas. TW: @CarlosMValdes1

¿Por qué tiembla?

• Cada placa tectónica se mueve como quiere por la tierra y cuando dos de estas placas se encuentran, liberan una gran cantidad de esfuerzo que deforma la corteza terrestre, algo que solo puede verse con instrumentos apropiados de medición.

• Cuando ese material ya no aguanta acumular tanta energía, se rompe. Así como una regla de plástico cuando se dobla: se rompe.

• Y lo que ocurrió en el mortal terremoto de septiembre de 2017, que dejó cientos de muertos, fue que la placa de Cocos pasó por debajo de la de Norteamérica y al romperse el material de esa placa se genera el movimiento.

Primero fue en 1985, luego en 2017 y ahora en 2021:

• El pasado 7 de septiembre, tuvimos un sismo de magnitud 7.1, con epicentro al suroeste de Acapulco, en Guerrero.

• Cuatro años antes, a las 23:40 horas del 7 de septiembre de 2017, también tembló con una magnitud 8.2

• Lo mismo pasó el 19 de septiembre de 2017. Un terremoto magnitud 7.1, con epicentro en localizado entre los límites de Puebla y Morelos, pegó severamente a la CDMX.

• Además ese sismo, coincidió en fecha con el de 1985, que tuvo una magnitud de 8.1.

Entonces, ¿por qué tiembla en septiembre?

• Se trata de una coincidencia cuando ocurre un sismo el mismo día.

• No hay ninguna razón que conozcan, al menos los sismólogos en el mundo entero, por la cual los terremotos del 7 de septiembre de 2017 y el de este año hayan coincidido el mismo día.

• Es válido que nos cuestionemos esto pero realmente no hay razón alguna. Son probabilidades muy bajas, pero que existen.

• Lo que pasa es que vemos una muestra corta en tiempo. Si pudiéramos revisar los datos desde principios de 1900 nos vamos a dar cuenta de que tienden a repartirse. Es aleatorio.

¿Por qué tiembla tanto en México?

• Porque el país está ubicado en una zona de “alta sismicidad”

• Aquí interactúan cinco placas tectónicas: la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe.

¿Es un foco rojo el último sismo?

• El último sismo dejó a los sismólogos en alerta por su cercanía con la brecha sísmica de Guerrero, la franja tectónica que desde hace más de un siglo no registra un gran terremoto.

• Aunque no fue de gran magnitud, ocurrió exactamente en el punto de la costa más cercano a la Ciudad de México.

• Esta sería una de las razones por las que en algunas zonas de la CDMX se sintió muy fuerte.

• Además, se localizó en una zona clave de México: el límite oriental de una franja en la que desde hace más de un siglo se espera un gran terremoto de una magnitud mayor a 8.

• Cada año, en México se registran unos 30,000 sismos en promedio y el Estado de Guerrero concentra alrededor de un 25% de la actividad sísmica nacional. Por esta razón, para los expertos, la brecha de Guerrero es un lugar anómalo en la medida en que no ha ocurrido un sismo significativo, mayor a 7 grados, desde hace más de 110 años.

• SI LA BRECHA SÍSMICA ROMPIERA EN SU TOTALIDAD ocasionaría un gran terremoto superior a una magnitud de 8,2.

• El sismo del pasado 7 de septiembre podría tener repercusiones sobre la brecha sísmica de Guerrero, que al no haber registrado un gran terremoto sigue acumulando energía.

¿Cuándo romperá la brecha de Guerrero?

• Esta es la pregunta que se hacen todos los especialistas.

• Están haciendo varios análisis para tratar de determinar el impacto que tiene este sismo y sus réplicas.

• Habrá que hacer una serie de evaluaciones para concluir, pero se sabe que está pendiente un sismo en esa brecha sísmica de Guerrero.

• No se puede detener un terremoto en ese lugar, pero sí se puede mitigar su efecto si actuamos de manera correcta.

• Es muy probable que este terremoto detone una mayor actividad sísmica en el país, como ocurrió en 2017, tampoco es posible prever de qué tamaño será esta alza.

¿Ya se pude prevenir un sismo?

• Todavía no es posible predecir un sismo ni evitar el peligro que supone, pero en la medida en que se cuenta con información técnica suficiente se podrá mitigar el riesgo asociado de un futuro terremoto con epicentro en la brecha de Guerrero.

¿Qué estamos haciendo mal ante un sismo?

Quedarse parado debajo del marco de una puerta:

• Estos lugares no dan seguridad, a final de cuentas, si la casa sufre un colapso, el marco no tiene estabilidad, por el simple hecho de que no tienen un espacio donde te puedas resguardar.

Ubicarse en las columnas de carga:

• En primera, es difícil para las personas saber cuáles son los muros de carga, y tampoco ofrece estabilidad y seguridad.

Esperar hasta sentir el sismo para reaccionar:

• La mayoría de nosotros escuchamos la alerta sísmica y pensamos “ah va a temblar” y todos esos segundos importantísimos, los pasamos esperando a ver a qué hora se siente el temblor. ¡ERROR!

• Depende de dónde ocurra el sismo, es el tiempo que tardará en sentirse en la Ciudad de México, ejemplo: Si viene de Guerrero (40 segundos), Oaxaca (50 o hasta 60) y Chiapas (más de 60 segundos)

• Entonces, esos son segundos es el tiempo que tienes para ponerte a salvo. ¡Solo esos segundos!

Evacuar cuando está el sismo:

Hay 3 tipos de peso:

• Peso estructural: Lo que pesa el inmueble.

• Peso fijo: Lo que pesa el mobiliario.

• Peso dinámico: Lo que pesan las personas.

• Si ustedes salen corriendo, brincando o a prisa, provocan más movimiento del que ya se está sintiendo y si la estructura es débil, hay más probabilidad de daño.

• Como decíamos anteriormente, a partir de que suena la alarma y hasta que se siente el temblor, es el tiempo que tienes que para salir del inmueble, OJO, una vez que ya estás sintiendo el sismo, lo mejor es que te quedes donde estés.

• Por cierto, las escaleras son la parte más vulnerable de un edificio, es lo primero que colapsa. ¡ERROR salir corriendo de un piso 12!

Correr a cerrar las llaves de gaz, luz, agua, etc…

• A muchos de nosotros se nos ha dicho que una vez que escuchamos la alerta sísmica, debemos correr a cerrar toda llave de gas, agua, etc para evitar fugas y se produzca una emergencia más grande. ¡ERROR!

• Una vez más y es súper importante que lo recuerdes, los segundos que tienes antes de sentir un temblor SON ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE para que te pongas a salvo, para evacuar o resguardarte adentro, no pierdas el tiempo. Todas esas cosas sí se hacen, peeeero después del sismo.

¡Estoy manejando, no tengo problema!

• Si te encuentras manejando, maneja serenamente, porque ya estés afuera no significa que no estás en riesgo.

• Estaciónate en un lugar fuera de peligro (nunca debajo de puentes, pasos a desnivel o cables de alta tensión).

Colocarse debajo de escritorios, mesas, etc:

• Suena fuerte, pero es la manera más probable de que mueras aplastado.

• No es una práctica segura, ni mucho menos recomendable.

No tener un plan familiar de protección civil:

• Antes de un sismo, lo más importante es que ya tengas planeado qué vas a hacer cuando tiemble nuevamente.

• Así, cuando escuches la alerta lo único que tienes que hacer es poner en marcha con tu familia, un plan que está perfectamente planeado, ensayado, practicado, etc.

• PLAN DE PROTECCIÓN FAMILIAR:

• Tener un plano de la casa, identificar llaves de paso de gas, dónde se corta la luz, ubicar las zonas de menor riesgo, establecer un ruta de evacuación, un punto de reunión.

• Cedulas de identificaciones, de TODOS, también de tu mascota.

• Establecer los protocolos de actuación.

• Tener un directorio con los números de emergencia.

• Directorio familiar.

• Tener ubicadas las señalizaciones en un edificio, trabajo, casa, etc.

• Tener ubicados y descartados los riesgos externos. Garantizar la seguridad afuera de casa.