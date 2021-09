Que mi nombre ya no esté relacionado con un video sexual, sino con una lucha que se está extendiendo por América Latina, es creo el comienzo de mi propia justicia, aseguró en Así el Weso la activista Olimpia Coral Melo, luego que fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, compartió que también se sintió muy responsable de ser la única mujer mexicana en esa lista y agregó que es un privilegio estar siendo vista a nivel mundial por su lucha contra la violencia digital, algo que no tienen otras mujeres.

Recordó que esto ocurre después de 8 años de lucha donde al inicio le decían que no había manera de pensar que las mujeres que ejercían su sexualidad en línea tenían qué ser protegidas por el Estado, porque ellas lo habían provocado.

Olimpia Coral Melo también dijo que aunque ella no pudo denunciar y ejercer su justicia ante el Estado a través de la Ley contra la violencia digital que lleva su nombre, la Ley Olimpia, desea con todo su corazón que lo que no fue para ella sea para otras mujeres y otras generaciones de mujeres "hasta que llegue el día en que el culparnos, revictimizarnos, el siempre asediarnos con la responsabilidad a las mujeres y no a los agresores, quede en el pasado", finalizó.