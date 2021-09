No consultamos con la Secretaría de Salud Federal la vacunación de menores de 12 a 17 años de edad contra COVID-19 que iniciará mañana con mil menores de Piedras Negras, Coahuila. Yyo no creo que a nadie le estorbe eso, además no costaron nada, son gratis, dijo el doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud de Coahuila, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, detalló que estas vacunas las consiguió haciendo una solicitud a empresarios de Texas, quienes respondieron con una donación de mil dosis que van a empezar a aplicar desde mañana a menores de la ciudad fronteriza, algo que no consideró contradictorio con la política de vacunación de la Secretaría de Salud Federal.

El doctor Bernal consideró que la política del subsecretario Hugo López-Gatell es la correcta de acuerdo a la disponibilidad que ha habido de vacunas, donde primero van los adultos mayores y van avanzando. "No han llegado vacunas para menores pero yo ya las conseguí y nosotros las vamos a poner como están haciendo en otras partes del mundo", expresó.

Finalmente, el secretario de Salud de Coahuila dijo que seguirá promoviendo este tipo de donaciones para proteger a los menores que tienen que ir a la escuela, algo que consideró positivo para la economía, salud y desarrollo de ambos lados de la frontera.

"Claro que es algo positivo, , algunas veces hasta se les echan a perder las vacunas a los americanos entonces bienvenidas con nosotros", finalizó.