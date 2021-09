Síndrome del bombero: Kit de Supervivencia para Emprendedores

Daniel Marcos, experto en crecimiento de empresas y escalamiento acelerado. Fundador y Presidente de Gazelles Growth Institute y blogger de capitalemprendedor.com. Fue reconocido por E100 Noreste como uno de los 100 mejores emprendedores. Es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el ITESM y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por Babson College de Wellesley.

TW: @capitalemprende

¿Qué es?

• El Síndrome del bombero es un problema común entre líderes empresariales, donde se la pasan apagando fuegos, resolviendo emergencias en su día a día, en donde una corriente de problemas urgentes interminable no les permite dedicar tiempo a otras actividades estratégicas.

• El Síndrome del bombero provoca que no tengas claridad sobre el camino que debes seguir para tener un verdadero crecimiento y te enfoques sólo en lo urgente.

• Los síntomas de este síndrome son: • Al solucionar un problema, otro surge • Cansancio crónico del equipo y los líderes • Falta de alineación entre el líder y el equipo • No sabes qué es lo prioritario o lo crucial para tu negocio• Es importante que en lugar de hacer poco de todo, te preguntes ¿qué es lo que debo arreglar ahora para hacer avanzar mi negocio? ¿Cuál es el próximo problema que debo solucionar? • Mike Michalowicz creó una metodología llamada Fix This Next la cual te permite identificar las necesidades de tu empresa y en cuál te debes enfocar, en este momento, para seguir creciendo. En lugar de enfocarte en lo aparentemente prioritario o en lo que te dice tu instinto, desarrolló una jerarquía de necesidades, como la pirámide de necesidades de Maslow pero para las empresas donde podemos identificar las necesidades de nuestras empresas e irlas atendiendo para seguir creciendo.

Prioridades para erradicar el síndrome: 1. Identificar problemas que se tienen que solucionar:

PRIORIDAD #1: ventas

• Atracción de prospectos de calidad para alcanzar las ventas requeridas: esto implica desarrollar tus estrategias, manuales de operación, entrenar con tu equipo, definir tu discurso de ventas.

• Cumplir con los compromisos: una cosa es atraer un cliente y otra conservarlo, por ello debes asegurarte de cumplir con lo que has prometido y hacerle sentir que te importa.

• EJEMPLO: Crea contenido de valor para atraer a prospectos, de esa forma te das a conocer de manera íntegra y masiva, además de que te colocas como experto en los temas y tendencias de tu industria. Mindvalley tiene una estrategia clara: crea contenido gratuito en formato de videos, webinars, artículos, etc., para educar y atraer prospectos calificados que eventualmente se unirán a algún programa.

PRIORIDAD #2: GANANCIAS

• Erradicación de la deuda: elimina más deudas de las que estás acumulando. Siempre busca reducir tu deuda y considérala en tu información y operación para que generes los recursos que te permitan liquidarla. La deuda siempre es buena bien canalizada.

• Reservas de efectivo: mantén suficientes reservas de efectivo (6 meses de flujo de caja) para cubrir los gastos operativos, así estarás preparado para cualquier eventualidad.

• EJEMPLO: Utilidades recurrentes, crea un modelo de negocio que te ofrezca entradas de dinero de forma constante y predecible, esto ayudará a reducir el estrés que te genera pagar deudas, proveedores y nómina mes con mes. Tal como lo hace Amazon Prime.

PRIORIDAD #3: ORDEN

• Esfuerzo desperdiciado minimizado: mejora tus sistemas de gestión y modelo de operaciones para reducir las ineficiencias. Los errores operativos como pedidos atrasados, facturas mal hechas, cuestan tiempo y dinero.

• Alineación de roles: alinea los roles y responsabilidades con tu equipo de trabajo para que cada quien tenga claro qué debe hacer y en qué es responsable. Esto, al mismo tiempo te permitirá delegar responsabilidades y empoderar a tu personal.

• EJEMPLO: Los sistemas ineficientes los puedes ver al ir a un restaurante donde hay mucho caos, ruido, los clientes se enojan y los meseros tardan mucho en llegar a tu mesa con tu pedido. Lo mismo sucede con los sistemas de las empresas: no saber qué debe hacer cada persona y no solucionar los errores, te hacen perder tiempo, dinero y afectan toda tu operación.

PRIORIDAD #4 IMPACTO

• Orientación a la transformación: beneficia a los clientes más allá de la transacción para así transformar sus vidas. Una forma de lograrlo es a través de generar comunidades en donde se puedan apoyar en sus problemáticas, encontrar soluciones en conjunto y compartir experiencias.

• Motivación de la misión: inspira a tus empleados, bríndales una razón para trabajar para tu empresa más allá de su cheque. La "Encuesta del Milenio" de Deloitte, sugiere que las nuevas generaciones buscan ser parte de organizaciones que generen un impacto positivo en el mundo. Al compartir un objetivo en común, podrás alinear los sueños u objetivos personales de tus colaboradores con los de tu organización.

• EJEMPLO: Una manera de beneficiar a nuestros clientes en Growth Institute es invitándolos a formar parte de nuestro “Club de Líderes”; donde además de contar con una red de networking que se incrementa cada vez más, se tiene acceso a pláticas a manera lluvia de ideas donde diferentes problemáticas de los miembros son abordadas para generar más y mejores soluciones con la participación activa del grupo.

PRIORIDAD #5: LEGADO

• Continuidad de la comunidad: crea una base de clientes leales que respalde y defienda tu negocio. Si construyes comunidades, no tienes que encontrar a las personas adecuadas; ellas te encuentran.

• Adaptación continua: encuentra constantemente formas de mejorar tus sistemas de gestión, operaciones, productos y experiencia del cliente. Una forma de adaptarte es ajustar tu plan estratégico pero siempre alineado con tu gran objetivo que indica hacia dónde te diriges.

• EJEMPLO: Crea un propósito transformador, las nuevas generaciones buscan que su tiempo y esfuerzo trascienda con una misión más grande que ellos. Es necesario que desarrolles y comuniques tu propósito y que sea tan fácil de entender. Por ejemplo:

• TED: Ideas que vale la pena difundir

• GOOGLE: Organizar la información del mundo.

• GROWTH INSTITUTE: Ayudar a líderes empresariales a escalar su impacto y reducir el drama.

Sobre el evento de Daniel:

• Conozcan a Mike Michalowicz y todos los detalles de la metodología Fix This Next en Scale Impact Summit el próximo 19 y 20 de Octubre.

• Será un evento virtual en vivo con traducción simultánea con los mejores autores en escalamiento empresarial.

• A través de talleres, conferencias y ponencias podrán conocer las metodologías #1 de negocios que te ayudarán a fortalecer y escalar su empresa.

• Compren aquí tus tickets: danielmarcos.co/evento

• Tienen un descuento de 50% exclusivo para cuentahabientes, tan solo con el código DEBAYLE al momento de realizar tu compra. ¡No te quedes fuera!.