Neurotuits con Eduardo Calixto

Eduardo Calixto, neurofisiólogo, Médico cirujano con Maestría y Doctorado en neurociencias por la UNAM. Post Doctorado en Fisiología Cerebral en la Universidad de Pittsburgh, PA, EUA.

1. Me gustas con dopamina me obsesionas con serotonina tengo celos por la vasopresina mi apego por ti es debido a la oxitocina me emocionas con noradrenalina te entrego mi vida a partir de mi endorfina.

2. Ante un problema o dificultad: el bombardeo mental de ideas y ataques debe ser trasladado a hacerlo por escrito. ESCRIBIR 15 a 20 minutos durante 3 días seguidos, ayuda a ser objetivos y congruentes para resolver un conflicto.

3. En la mayoría de las ocasiones ser multitasking NO AYUDA: lo que hacemos es salir y entrar mentalmente de diferentes actividades, con la consiguiente fatiga psicológica que lleva a la multiplicación de errores, nos agotamos SIN enfocarnos en nada.

4. El hombre al ver a una mujer atractiva activa en 3 segundos diez áreas cerebrales. Si la mujer ve a un hombre que le gusta, activa sólo dos.

5. Bailar en CONTRA del Parkinson. Bailar 4 h / semana, disminuye la debilidad de la enfermedad del Parkinson, mejora el ánimo además de la actividad motora, visión, audición, percepción táctil, equilibrio y cognición.

6. Un día después de aprender un nuevo conocimiento: el cerebro olvida el 60% del contenido y se queda en la memoria con solo un 40%

7. El cerebro NO se enamora de cualquier persona, nos enamoramos de aquellos personajes que cubren las aspiraciones y proyecciones necesarias para liberar dopamina, adrenalina, oxitocina y endorfina.

8. El cerebro en ocasiones PREFIERE NO SABER: Si la información es amenazante, provoca inseguridad o forzamos hacer decisiones, solemos dejar que la información pase de largo (ignorancia voluntaria).

9. Comúnmente, el cerebro de las mujeres fija más atención en los detalles de un problema. No le es tan importante el balance final.

10. La caricia más hermosa puede aburrir. Las neuronas se cansan ante un MISMO estímulo constante, se desensibilizan. Una convivencia plana cotidiana y sin imaginación puede terminar con el amor más intenso.

11. El arrepentimiento para el cerebro es más intenso por eventos que NO se hicieron comparado con la sensación de haber hecho las cosas mal.

12. En el cerebro de los varones las emociones son más intensas y de difícil control. Tienen menos frenos y son más impulsivos.

13. Las preferencias de una mujer cambian dependiendo del factor hormonal. En la ovulación, le atrae el varón alto, musculoso y de voz profunda.

14. La oxitocina, hormona relacionada con el apego, en una relación de pareja se libera en el orgasmo hasta cinco veces más que en un abrazo.

15. Se cree que los sueños son una combinación de imaginación, factores fisiológicos y factores neurológicos. El sistema límbico en el cerebro medio se ocupa de las emociones tanto en la vigilia como en el sueño e incluye la amígdala, que se asocia principalmente con el miedo y está especialmente activa durante los sueños. Los sueños son una prueba de que su cerebro funciona incluso cuando duerme. El ser humano promedio tiene entre 4 y 7 sueños por noche.