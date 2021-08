El presidente Andrés Manuel López Obrador gobierna para su narrativa y para su ego, entonces si le sirve mi tuit falso para atacar al magistrado de Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, lo va a usar, señaló el tuitero Cobalto 60 en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que el tuit de Reyes ya lo habían visto y compartido personas de Morena, "pero imagino que Ramírez Cuevas tiene una cajita guardada con todas las cosas que le van a servir un día y ayer pasó con lo de la controversia en el Tribunal Electoral, cuando quitaron al Magistrado billetes".

Cobalto 60 también dejó en claro no es la primera vez que hace un tuit falso, ni con un propósito específico, además que su cuenta dice claramente que es parodia, "y no soy ni actor político, periodista ni adversario declarado de nadie, solo me gusta el entretenimiento".

Recordó que él ya hizo un video aclaratorio sobre este tuit desde la primera vez que creó polémica y concluyó que en la trinchera de las noticias falsas nunca vamos a ganar si estamos corriendo tras el que miente, porque él pone la pauta.

Agregó que los que consumen y producen estas notas falsas tienen la responsabilidad de demostrar que es real y corroborar que lo que se dice es cierto y destacó que hay quienes no se dan cuenta de que es algo falso y otros que, aún peor, sí se dan cuenta pero están ahí para usarlo a su favor.

Además, señaló que no se requiere ninguna habilidad ya que existen apps para ese fin e incluso se puede editar el código html en la propia página de twitter. También, dijo, es fácil demostrar que se trata de un tuit falso, primero porque él los publica con una hora del futuro, pero también es posible hacerlo utilizando alguna técnicas.