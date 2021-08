Esto es lo que pasa en tu cuerpo cuando consumes marihuana

Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora del Cinvestav (Centro de Investigación y Estudios Avanzados) del IPN, especialista en el estudio de los mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso y adicción. // slcruz@cinvestav.mx

¿Qué hace la marihuana desde que la inhalas o la comes, tanto en tu cuerpo como en tu cerebro?

• Los efectos de cualquier sustancia dependen de la dosis y de la frecuencia de consumo. La dosis que importa, en cuanto a los efectos psicoactivos, es la que llega al cerebro y eso depende de muchos factores, entre otros, de la vía de administración.

El proceso:

• La sustancia psicoactiva de la marihuana es el THC (delta-9 tetra-hidro-cannabinol).

• Cuando se fuma, el THC se absorbe rápidamente y puede detectarse en sangre a los pocos segundos. Alcanza su máxima concentración en 3-10 minutos, por lo que sus efectos se perciben rápidamente.

• Cuando se come, la absorción es mucho más lenta. La concentración máxima de THC se alcanza entre 1 y 2 horas en la mayoría de las personas, pero se han visto casos en que puede tardar hasta entre 4 y 6 horas. Por lo tanto, los efectos tardan mucho en aparecer, lo que puede llevar a las personas a ingerir nuevamente preparados con THC.

• Los efectos por vía oral son impredecibles y, si son adversos, son más difíciles de detener.

• En cuanto el THC ingresa al organismo, se distribuye por la sangre hacia todos los tejidos y una parte importante se deposita en grasas.

• El THC traviesa sin dificultad la barrera placentaria. Si se fuma, el feto está expuesto a, aproximadamente, la tercera parte del THC de la madre. Si se come, se expone a la décima parte. El THC también pasa por leche materna.

• Independientemente de cómo se consuma, pasan entre 20 y 30 horas para que la concentración de THC en la sangre disminuya a la mitad.

• Se han identificado más de 100 metabolitos del THC, de los cuales destacan dos, el 11-OH-THC y el THC-COOH. Los dos se depositan en grasa y se eliminan muy lentamente, por lo que es posible detectar el consumo de marihuana hasta una semana o más después de que ocurrió.

¿Qué pasa en tu organismo?

• En los primeros minutos después de fumar, aumenta la frecuencia cardiaca, baja la presión arterial y se enrojecen los ojos. Estos parámetros regresan a valores normales después de aprox. 3 horas, pero se mantiene elevados por más tiempo si el consumo continúa.

• El máximo efecto psicoactivo (“high”) se alcanza a los 20-30 min después de fumar y disminuye gradualmente en función de la dosis. Con dosis más altas, tarda más en desparecer.

• Si se consume un preparado de marihuana (una galleta, por ejemplo) con 20 mg de THC, los efectos son más lentos, el enrojecimiento de los ojos se presenta entre 30 y 60 min después, los efectos psicoactivos inician después de 30 min a 90 min y llegan a valores normales después de 6 horas.

• Cuando el THC está en el cerebro, se une a receptores específicos CB1 que se localizan en varias zonas específicas.

• Al unirse al hipotálamo, producen un aumento del apetito.

• En el cerebelo y en los ganglios basales, producen alteraciones en la coordinación.

• En el hipocampo, inhiben los procesos que facilitan la memoria, en la corteza alteran funciones cognitivas y en el tallo cerebral, inhiben el reflejo del vómito, entre otros efectos. En la mayoría de las personas produce sedación y, en una menor proporción, ansiedad.

• También hay otro tipo de receptores a cannabinoides, los CB2 que se encuentran en mayor proporción en el sistema inmunológico.

• Cuando estos receptores se activan, disminuye la respuesta del sistema inmunológico lo que puede disminuir la inflamación, si es que existe, o la respuesta a infecciones en caso de que se presenten.

¿Qué posibles alteraciones puede producir a corto y a largo plazo?

A corto plazo

• Deterioro de memoria.

• Falta de coordinación.

• Alteraciones en la percepción de la distancia y el tiempo.

• Sobrecarga del trabajo del corazón.

• Poco control emocional.

A largo plazo

• Efectos sobre el sistema respiratorio similares a los asociados al tabaquismo (si se fuma).

• Daño pulmonar dado por aditivos de líquidos con THC si se vapea.

• Deterioro de atención y memoria.

• Disminución de motivación.

• Mayor susceptibilidad a contraer infecciones.

• Dependencia

• Mayor incidencia de trastornos psiquiátricos en usuarios frecuentes.

La razón de momios, conocida como odds ratio, indica el riesgo relativo de que se presente un trastorno asociado a un agente determinado. Si es 1, significa que el agente no aumenta la probabilidad de que se presente un trastorno.

Los datos más recientes para consumo de cannabis son:

o OR = 3.9 para presentación de episodios psicosis, especialmente paranoia. Es menor para quien usa marihuana con alto contenido de CBD. Es mayor, de OR = 5, para quien usa cannabis con más de 10% THC y hasta OR = 9 para quien usa cera o preparados de cannabis de más de 60% de THC.

o El inicio de síntomas de psicosis es de 3 años antes y hasta 6 años antes si los preparados de cannabis son de alta potencia.

o En los grupos donde hay uso fuerte de cannabis, hay mayor incidencia de esquizofrenia. El consumo de cannabis en individuos susceptibles desencadena el trastorno.

o Hay asociación entre uso de cannabis y exacerbación de síntomas maniacos en personas diagnosticadas con trastorno bipolar.

Los efectos son mayores, mientras más jóvenes son los consumidores y mayor sea el tiempo de consumo.