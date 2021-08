Iremos a la mañanera para ver los contratos de oncológicos: Israel Rivas

Vamos a ir a la mañanera, la idea es pedir de manera formal a l Ejecutivo, Salud y Hacienda nos faciliten los contratos de medicamentos y saber si hay una estrategia para que no ocurra el desabasto, así lo advirtió Israel Rivas representante de los p adres de niños con cáncer en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Rivas dijo que como padres de niños con cáncer deben saber si se están adquiriendo los medicamentos oncológicos y si hay una estrategia para que no ocurra el desabasto; saber que se actúa de manera responsable y permanente. Recalcó que “no es un capricho, es una exigencia porque los niños necesitan una continuidad de estos tratamientos”.

Rivas refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por fin ha entendido de qué se tata esto y ha señalado que son tratamientos deben ser permanentes, por lo que mañana dijo “le vamos a exigir al Ejecutivo que actúe de esta manera”, pues de este derecho depende la vida, no se pueden sacrificar vidas humanas por el combate a la corrupción, señaló.

Lo que el Ejecutivo Hacienda o Salud les entreguen se anexará para los jueces pues dijo esta falta de certidumbre ha costado vidas humanas por lo que es necesario que se visibilice.

“Dicen que los medicamentos ya llegaron será en una realidad alterna o no se ha repartido. No hay nada, porque no los tienen, no es como comprar un mejoralito a la farmacia de la esquina”, por lo que dijo queremos ver los contratos y convenios.