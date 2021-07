¿Qué son las contracturas y cuándo buscar ayuda?

Mercedes D´Acosta, Miembro de la Mesa Directiva de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, Representante de Latinoamérica ante la Federación Internacional. Especialista en el Deporte: International Certified Chiropractic Sports Physician.

• Según estadísticas del IMSS, en México, una de las causas más frecuentes de consulta en Ortopedia son las contracturas musculares. ¿Quién no ha sentido una contractura muscular y lo doloroso y molesto que es tenerla?

• Efectivamente es muy común sentir que un músculo se tensa y en lugar de estar relajado, se queda haciendo una tensión sostenida de fibras impidiendo el movimiento, generando inflamación y dolor.

¿Qué es exactamente un músculo y cómo funciona?

• Un músculo es un conjunto de fibras que al "acercarse" o contraerse y "alejarse" o relajarse van a producir movimiento en una articulación. Un músculo tiene en los extremos tiene tendones; Un tejido similar a una cuerda o cordón, fibroso y fuerte que conecta a un músculo con el hueso y así éste al contraerse o juntar las fibras logra acercar un hueso con el otro y al relajarse o alejarse las fibras logrando alejar los huesos y así generar movimiento en las articulaciones.

¿Quién le da instrucciones a los músculos para trabajar?

• El Sistema Nervioso Periférico es el encargado de mandar las órdenes o impulsos y la forma en la que está dividido los grupos musculares según el nervio se llaman miotomos.

• Una contractura muscular es muy común, lo cual no es lo mismo a que sea algo normal.

• Una contractura no tiene generación espontánea, siempre es una reacción a algún proceso del cuerpo y aunque en muchos casos cada paciente puede encontrar una justificación como que estoy estresado, tenso, dormí mal, cargué algo pesado o siempre la he tenido; esto no soluciona el problema o le pone el apellido correcto a la contractura muscular.

Encontrar la razón de la contractura:

• Saber que hay una contractura muscular es muy sencillo, quiere decir que el músculo tiene una tensión sostenida, se puede sentir duro, levantado o como bolas a simple tacto o palpación.

• Lo complejo es encontrar la razón por la que está ocurriendo y esto es la clave para solucionarlo y descartar cualquier complicación.

• Una de las reacciones más comunes del cuerpo para proteger al Sistema Nervioso, que recordemos que pasa a través de la columna vertebral, es generando una especie de "collarín" o "faja" para impedir el movimiento completo de alguna articulación porque de alguna manera está corriendo riesgo alguna estructura interna y por seguridad el cuerpo no va a permitir el movimiento por más incómodo que sea porque estamos corriendo riesgo de algo más.

El músculo se va a relajar cuando haya pasado el riesgo:

• ¿Por qué crees que la relajación por masaje o por relajantes musculares a veces no dura o toma mucho tiempo? Justamente porque el cuerpo está intentando proteger, controlar y hacer una reacción drástica e importante y tú estás intentando quitarla. La va a repetir y sostener el tiempo que sea necesario.

• Aunque cada una tiene una razón específica es importante recordar que si una contractura muscular especialmente cerca de la columna (cuello y toda la espalda) se mantiene por mucho tiempo (tiempo muy variable entre pacientes), esto va a generar una degeneración articular, una discopatía y un problema crónico.

• Traducción: el cuerpo busca de manera más drástica y permanente disminuir el movimiento en la articulación y esto lo hace deshidratando el disco y generando osteofitos o "picos de loro" para pegar una vértebra con otra; es el proceso común para una degeneración articular.

• Es importante aclarar que estamos hablando de manera general y genérica, no de casos específicos. Siempre es importante saber el verdadero origen de las contracturas musculares porque pueden ser los síntomas de enfermedades o padecimientos mayores. Recordemos que sabemos que el músculo reaccionó, pero lo complejo es saber el por qué y cómo se debe corregir.

¿Cómo se tratan?

• Es muy importante que no haya automedicación aunque sea un tema que es tan famoso y en la mayoría de los casos tomado a la ligera.

• Si una contractura dura más de una semana, es muy importante revisarla y en muchos casos hacer estudios para encontrar la verdadera causa y corregirlo. Puedes asistir con un Quiropráctico especialista en el deporte, con un ortopedista o médico del deporte.

• Es importante que el tratamiento no esté basado en medicamentos, sino en corregir el origen, cualquiera que éste sea.