La ley ya contempla las acciones que pretende decreto de AMLO

Es bueno que se ponga sobre la mesa la importancia de que en México se erradique la tortura y que la prisión preventiva no sea la regla, de ahí a que ahora por decreto tengamos qué cumplir lo que ya existe, obviando los procedimientos y con la duda de bajo qué poderes se operará esto, es problemático, dijo Ximena Medellín, abogada y Profesora-Investigadora Titular en el CIDE, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que por el momento no se puede tener una visión completa del decreto que anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a presos torturados sin sentencia y mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves, y habrá qué esperar a ver las 'letras chiquitas' para evaluarlo en su totalidad.

Sin embargo, recordó que en el artículo 19 de la Constitución ya se establece que el máximo de la prisión preventiva serán dos años y si en este periodo no se ha emitido sentencia contra una persona, constitucionalmente se le debe dejar en libertad y establecer otra medida cautelar como colocar un localizador, limitar su circunscripción, el confinamiento, pero ya no debe estar en un centro de reclusión.

En materia de los adultos mayores, dijo que el Código Penal Federal ya establece que a personas de 70 años, no a los 75, un juez les puede dictar prisión preventiva domiciliaria, aunque esto no aplica para quienes cometen ciertos delitos como homicidio, secuestro, robo de hidrocarburos, etc.

Respecto a los adultos mayores ya condenados, hay disposiciones en la Ley Nacional de Ejecución Penal y el en Código Penal Federal que permite dejarlos en libertad o que cumplan su sentencia fuera cuando padecen alguna enfermedad crónica o degenerativa.

Sobre el anuncio de esta mañana, la abogada Ximena Medellín dijo que dando el beneficio de la duda, espera que hayamos visto una genuina preocupación por la tortura y la prisión preventiva, que son problemas muy importantes que hay en el sistema de justicia en México.