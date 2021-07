La OEA de Almagro es un desastre: Maximiliano Reyes

La Organización de Estados Americanos (OEA) de Luis Almagro es un desastre alejado de la realidad de nuestros pueblos y de la responsabilidad de nuestros gobiernos, nos divide con temas políticos y regionales, por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó una refundación o crear un nuevo organismo, señaló Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que el Gobierno de México no planteó un coloquio opositor a Estados Unidos, sino un nuevo organismo que lo incluya junto a Canadá y de la cara por todo el continente. Puso como ejemplo el incumplimiento en la entrega de vacunas en varios países, ante lo cual la OEA no se ha pronunciado "y no ha conseguido una sola vacuna o jeringa".

Planteamos una refundación del organismo actual que incluya todos los países americanos, pero lo que es realidad es que necesitamos nuevos términos de relacionamiento y necesitamos que el organismo sea funcional.



⭕️@maximilianoreyz en #AsíElWeso https://t.co/4Tv0wxry9e — Así El Weso (@elwesomx) July 27, 2021

Reyes Zúñiga adelantó que el canciller Marcelo Ebrard ya planteó esta propuesta con algunos de los cancilleres asistentes a la ceremonia del sábado, la cual aseguró fue vista con mucha simpatía y ahora lo que sigue es conversar con el resto de los países, incluidos Estados Unidos y Canadá, para construir entre todos un planteamiento,, que es a lo que están apostando.

"Demandamos un multirateralismo que funcione, que nos una, que honre el espíritu multilateralista que es poner por encima de los intereses particulares, el interés de la colectividad y en eso estamos", finalizó.