Me queda claro que el presidente López Obrador no escucha a su gabinete, porque tiene una Secretaría de Relaciones Exteriores muy robusta y en su discurso donde pide sustituir a la OEA incluso contradice los principios que él mismo defiende como son la no intervención y la libre autodeterminación, señaló la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, Profesora del Tec de Monterrey e Internacionalistaen Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que aunque le queda claro que las intenciones del presidente AMLO son buenas, los caminos de las Relaciones Internacionales no son tan sencillos como el mandatario expone, "no se hace nada por nada en política internacional", dijo.

Señaló que la realidad de las cosas es que se trata de un asunto discursivo en el marco del natalicio del libertador bolivariano, pero no tiene trascendencia en acciones o hechos. Señaló que por fortuna es solo un discurso y no una acción, ya que sería terrible que por ejemplo México renunciara a la OEA y concretara su salida como hizo Venezuela, lo que trazaría el camino hacia el aislacionismo, el desprecio y repudio del resto de naciones y daría una muy mala señal a la inversión extranjera.

La doctora Iliana Rodríguez también destacó que en su discurso, el presidente López Obrador 'se olvidó' de todo lo que representa la construcción de la OEA en materia de Derechos Humanos, defensa de las mujeres, asilo diplomático, etc.

Finalmente, señaló que sería mejor que propusiera reformar estas organizaciones desde su interior y que México recupere el peso regional que ha perdido, algo que solo se logra a través de negociación política del más alto nivel, una capacidad que nuestro país no ha tenido en los últimos años.