Clamor por seguridad: Obispo de Apatzingán

En “Así las Cosas con Carlos Loret de Mola”, el Obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, aseguró que la seguridad ha retrocedido luego de la visita del nuncio apostólico en México, Franco Coppola, como parte de la acción de la Iglesia católica para buscar la pacificación del estado.

Mencionó que esta misma visita ayudo a que el Papa Francisco le mandará una carta donde expresó su preocupación por los enfrentamientos violentos entre bandas rivales en Michoacán. Expresó que fueron dos páginas que fueron muy bien recibidas por la comunidad para así tratar de dar una respuesta a la violencia que se vive en la región.

En la carta, el Papa Francisco describe que el clima de terror y de inseguridad que aflige a la población inerme es contrario a la voluntad de Dios.

Por otro lado, destacó que la violencia en la región es un problema muy difícil de resolver, sin embargo, consideró que la solución no está en enfrentar a las fuerzas armadas con el crimen organizado, pero es necesario dar seguridad a la población.

Por último, expresó que la estrategia de abrazos y no balazos no funcionará si los abrazos provienen de personas que no están arrepentidas de sus actos por lo que es necesario optar por otras estrategias que refuercen la seguridad.