Consulta, legitimar el grito de miles de víctimas de derechos humanos: JTMX

Promovimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos aclarare ¿Cuáles son los alcances de la pregunta de la consulta popular?, pues todo mundo entiende y ha interpretado la pregunta de una manera distinta, así lo señala la abogada y fundadora de Justicia Transicional México (JTMX), Daniela Malpica, quien no obstante no haber recibido respuesta, afirma que la consulta es un ejercicio que podría legitimar el grito de miles de víctimas de derechos humanos.

La activista afirma que las redes de macro criminalidad están tan arraigados en las instituciones y sociedad que ya no hay capacidad para solucionar esto desde el sistema ordinario de justicia, de ahí la necesidad de una justicia transicional, desde comisiones de la verdad, tribunales especiales, mecanismos de reparación a víctimas y la garantía de no repetición, objetivos de JTMX.

Malpica afirma en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que desde el proceso de recabar firmas para solicitar la consulta se hablaba de la extinción Luz y Fuerza, juzgar a Felipe Calderón por la reforma educativa, el Fobaproa, por Acteal, por la guerra contra las drogas; cada quien entendía que se iba a juzgar a expresidentes por razones diversas.

De ahí la necesidad de que la SCJN explique cuáles van a ser los resultados en caso de que la gente vote por un sí en la consulta, en el caso de que sea vinculatorio y alcance 40% ¿Cuáles son a las acciones que podemos esperar por parte del Ejecutivo?.

Señala Daniela que no hay claridad sobre lo que pasaría si ganara el No, en donde ha sucedido esto, dijo, las violaciones a los derechos humanos no tienen final, las víctimas han tenido ir a las Cortes Internacionales.

En caso de que gane sí señala, queremos saber las respuestas a:

¿Cuál es el periodo que debe entenderse como años pasados?

¿Qué se entiende por actores políticos del pasado? ¿funcionarios públicos o toda la red de corrupción, grupos de delincuencia organizada o actores privados que han participado en hechos de corrupción.

¿Qué tan vinculante es? La procuración de justicia, no está en juicio no crea derechos, pero tampoco obligaciones, señala.

¿Cuál es ese abanico de posibilidades del Ejecutivo para darle cause?

¿Cuáles son los límites al término de esclarecimiento, solo se va a investigar y dar un informe, se dará mecanismos de justicia?

Si la corte logra aclarar estas cuestiones, señala Daiela, la ciudadanía podría ir a votar con mayor claridad, lo cual parece no se dará, pues detalla que la solicitud de aclaración se presentó el 12 julio, el 15 la oficina del ministro presidente la desechó, metieron un recurso el mismo día, pero ahora la SCJN está de vacaciones.

La situación afirma Daniela es compleja, por lo que se está utilizando un recurso para casos civiles y existe la posibilidad de que se aclaren las dudas, aunque no sea antes del 1 de agosto, fecha de la consulta.

La participación en la consulta señala Malpica, ha puesto en el debate que la violencia nos está sobrepasando y que las víctimas deben estar en el centro. La última parte de la pregunta afirma, es clave: “encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, esto es importante en sí señala Daniela y "por eso debería servir el salir a votar, porque al final es una manera de ir a legitimar el grito de los miles de víctimas en el país de violaciones graves a derechos humanos", concluye.