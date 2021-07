Multa a MC por caso Mariana Rodríguez no es violencia de género

En aras de la equidad de competencia ¿Se debe limitar el actuar de Mariana en la campaña su esposo? En lo particular “a mí no me gusta la resolución del caso Mariana-Samuel, me parece que con mucha ligereza se está limitando la libertad de expresión”, así lo señaló la exconsejera del INE, Pamela San Martín quien también aclaró que la multa aplicada no es por problema de género.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la exconsejera dijo que durante la fiscalización de los recursos de campañas que se realizó ayer en el INE, surgió el debate sobre el beneficio que la campaña de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León tuvo a partir de las redes de su esposa.

Pamela detalló que todas las aportaciones que benefician a una campaña tienen que ser reportadas y contabilizadas, los candidatos pueden contratar con empresas, pero no pueden recibir aportaciones

Las empresas son entes prohibidos, en el caso concreto de Mariana es persona física con actividades de empresa específicamente de publicidad, su nombre Mariana Rodríguez Cantú está dado de alta ante el IMPI como una marca por lo que no puede aportar a la campaña.

En este caso específico de Mariana, lo que dice y lo que es, hablar y ser es lo que vende, pero es esposa del candidato. ¿En aras de la equidad de competencia se debe limitar su actuar en la campaña? Aplicar las reglas generales implica una limitación a la libertad de expresión, lo que no se puede tomar a la ligera.

Por ello, señala la exconsejera se vuelve un caso tan particular, en el que es válido que no esté de acuerdo con la decisión del INE, pero no es un caso de violencia política que tenga que ver con Mariana, pues afirmó "yo sin duda eliminaría el problema de género; si ella fuera una candidata y su esposo influencer estaríamos exactamente en el mismo dilema".

Es una aplicación de criterios en un caso muy novedoso que sin duda tiene que discutirse.

El dilema tiene que ver con cuáles son los límites que se establezcan a la libertad de expresión, en aras de garantizar la equidad de la contienda. Además de que una persona que es influencer no todo lo que dice está dado ni pagado. ¿Se entiende que le vendió la campaña a su esposo o fue una parte del ejercicio de libertad de expresión?

En lo particular, señala la exconsejera “a mi no me gusta la resolución del caso Mariana-Samuel, me parece que con mucha ligereza se está limitando la libertad de expresión” lo que dijo lleva a cambiar dilemas que no se pueden regular distinto dentro que fuera de redes.