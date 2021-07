Hoy llegan vacunas al Edomex y nuevos lineamientos: Dr. Francisco Fernández

Este fin de semana se reiniciaría la vacunación de segunda dosis para varios municipios del Estado de México, con las vacunas que llegarán el día de hoy junto con nuevos lineamientos, así lo compartió el secretario de Salud de la entidad, doctor Francisco Fernández, en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El titular de salud del Edomex se mostró preocupado por el repunte de casos de contagio y hospitalizaciones en la entidad, pues señaló que ahora son menores de 50 años los que están siendo hospitalizados.

Puntualizó que en las últimas semanas se ha observado que el número de caso positivos incremento 20%, pero de la semana pasada al día de ayer el incremento fue del 40%. De 16 mil 680 pruebas PCR realizadas ayer, 14% dieron positivo, lo que demuestra un incremento importante al igual que el número de hospitalizaciones, pues aunque afirmó que hay disponibilidad de camas convencionales y con ventilador, la invitación es a romper la cadena de trasmisión mediante las recomendaciones ya conocidas, así como no acudir a reuniones masivas a donde no tengamos que ir y sobre todo cuidar con quién nos reunimos teniendo la certeza de que no hayan estado con alguien positivo a Covid-19.

La vacunación dijo, depende de la llegada del biológico, sin embargo, esta semana se reiniciaría con segundas dosis, ya se está realizando la planeación y aún se está en tiempos de intervalo entre primera y segunda aplicación.

El secretario de Salud del Edomex, dijo que son 7.2 millones de dosis, es decir más de 5.3 millones de mexiquenses los que tienen una o dos dosis.

En adultos mayores se ha vacunado al 82%, de 50 a 59 el 81% y de 40 a 49 el 69%, por lo que invitó a la población a vacunarse, “la mejor vacuna es la que te toca”, afirmó,

Y señaló que aunque las personas estén vacunadas den seguir utilizando el cubrebocas y seguir las medidas, la respuesta inmune tarda hasta 20 días y en ese inter se pueden infectar y seguir transmitiendo la enfermedad.

Disminución de personas vacunadas menores de 50 dijo es multifactorial como la cuestión laboral por rolamos turnos, por lo que, en coordinación con grupos empresariales se busca incentivar a los trabajadores a que asistan a los módulos cercanos a sus centros de trabajo a vacunarse.

Finalmente adelantó que hoy se reúne el Consejo Nacional de Salud para conocer los nuevos lineamientos de la semaforización, en la que prevé cambiarán los puntajes y seguramente se tendrá que cortar la cadena de transmisión a través de nuevas de medidas.